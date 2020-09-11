恒指全日升189點 恒生科技指數漲2.6% 恒騰飆近5成

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歐央行「放風」明年銀行有望恢復派息 英倫銀行或跟隨？
恒生指數收市報24503點，全日升189點或0.78%，成交不足1000億元。恒生科技指數收報7178點，升178點或2.55%，美團 （03690） 升4.2%，恒騰 （00136） 升47.6%、國泰 （00293） 公布，國泰集團內的國泰航空及國泰港龍將不會申請第二輪保就業計劃，意味公司或將啟動裁員行動。
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