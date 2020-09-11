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恒指全日升189點 恒生科技指數漲2.6% 恒騰飆近5成

即市財經 18:40 2020/09/11

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財經焦點速覽

恒生指數收市報24503點，全日升189點或0.78%，成交不足1000億元。恒生科技指數收報7178點，升178點或2.55%，美團 （03690） 升4.2%，恒騰 （00136） 升47.6%、國泰 （00293） 公布，國泰集團內的國泰航空及國泰港龍將不會申請第二輪保就業計劃，意味公司或將啟動裁員行動。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】恒指反彈189點　夜期動力欠奉微跌6點（不斷更新）

【國泰危機】國泰航空、國泰港龍棄次輪保就業香港快運倖免　等同宣布裁員、CEO：耐心等待（第三版）

【美團股價】美團點評建議改名「美團」 稱有助建立統一品牌形象

【25年第一】香港蟬聯全球最自由經濟體　加國智庫憂港法治遭削弱、港府反駁

【美國領事館】恒隆地產購美領館壽臣山地 　大摩料落成後呎價達10萬

【精選投資分析】

上證死亡交叉下試3174 國指窄幅上落支持9500（第四版）

【下周熱點】中歐峰會 美英日議息

【美國大選】專訪曾淵滄：只要美國繼續印銀紙　金價就會繼續升！

【星級操盤手教路】科技股入得未？ 米克斯：等跌多2成！（第二版）

虛銀落場搶客 傳統銀行逆境百上加斤（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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美團點評－W（03690） 恒騰網絡（00136） 港龍航空 國泰航空（00293） 裁員 經濟 恒生指數 保就業 指數 恒生科技指數

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