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【科技鑑證】雷射技術鑑定酒品真偽　防騙徒乘虛而入 

科技 12:00 2020/09/12

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最近美國有科學家研發出雷射光譜鑑定技術，不用開瓶，以非接觸性、非破壞性方式就能快速鑑定酒品的真偽。

葡萄美酒夜光杯，不少人士獨愛「杯中物」，而酒品收藏及拍賣，亦是另類投資。年份久遠，名酒莊的美酒產物，價值更是驚人。但要鑑定酒品真偽，有時候卻難倒一眾專家。最近美國有科學家研發出雷射光譜鑑定技術，不用開瓶，以非接觸性、非破壞性方式就能快速鑑定酒品的真偽。

威士忌價格升幅驚人

根據Knight Frank Luxury Investment Index報告，自從威士忌於2018年納入奢侈品投資指數後，整體價值年年飆升，光是2018年第4季價格就升40%，英國的威士忌拍賣價格也比過去十年增加600%，是近10年升幅最高的奢侈品。

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由於威士忌有價有市，但投資時亦要謹慎小心，不得不防假酒，烈酒需求高又昂貴，自然也會出現劣質酒或是贗品，外媒指出，贗品就導致英國一年損失2億英鎊（約19億港元）。若要避免買到假貨，或只能開瓶分析酒體，但酒品一旦開封，價值將會大大影響，完好無缺、沒有開過的酒才有保值增值的機會。

對此聖安德魯斯大學（University of St Andrews）物理學和天文學院教授 Kishan Dholakia就開發全新鑑定技術，無須開瓶或是破壞酒瓶，以拉曼雷射光譜技術即可確定威士忌真偽。

舊方法易導致錯誤結果

根據聖安德魯斯大學團隊的說法，用雷射來鑑定葡萄酒或是其他物質，其實相當常見，但是這個方法對鑑定烈酒有一定難度。其中拉曼光譜是非彈性散射，用雷射掃描物品後，會散射出不同的顏色，可用來測定分子振動模式、旋轉與結構，用以非接觸性、非破壞性方式快速分析，然而酒瓶也會散設光線，造成錯誤結果。

新的方法則是透過發射兩道雷射光束，與一片玻璃元件來避免這種情況，首先以一道雷射光照射在玻璃上，用玻璃元件調整光的形狀，在玻璃瓶上形成一圈雷射光，第二道光束再聚焦在瓶中的液體，如此一來就可以得到分別來自瓶子與液體兩種不同的訊號。Dholakia表示，雷射光譜法可以鑑定許多材料的化學成分。

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責任編輯：李彥煒

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