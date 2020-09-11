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【澳洲人權法】調查：倘訂立 料參議院以大比數通過

環球社會熱點 18:38 2020/09/11

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【澳洲人權法】調查：倘訂立 料參議院以大比數通過

澳洲去年開始諮詢，決定是否訂立澳洲版《人權法》，制裁侵犯人權的外國官員。澳洲媒體「SBS廣東話」統計，如果政府訂立澳版《馬格尼茨基人權法案》，有望在參議院以大比數通過。惟法案首先要獲眾議院通過，才交由參議院審理，目前仍欠3名眾議員支持。

【香港人權法】澳洲總理拒絕表態 支持美國還是中國【下一頁】

美國眾議院最快速度 通過參議院版本法案 送交特朗普【下一頁】

澳洲外長佩恩（Marise Payne）去年12月委託國會的外交委員會展開諮詢程序，雖然委員會目前仍未公布最終報告，法案也沒有條文和框架，但外界相信會參照美國的《人權法》。

「SBS廣東話」調查顯示，已有足夠參議員表明支持有關法案，若政府正式訂立澳版《人權法》，很大機會能在參議院以大比數通過。眾議院方面，仍欠3票，有眾議員表示，原則上支持該法案，但也要看法案詳情再作決定。

澳洲逾30%人指華人造成疫情 墨爾本反華情緒漲【下一頁】

美國的《人權法》賦予總統權力，制裁侵犯人權、貪污受賄等的外國官員，措施包括禁止他們入境、凍結個人或組織的資產。加拿大及英國已通過類似法案。

英國7月的時候，首次單方面向外國推出制裁。英國以「違反人權」為由，制裁俄羅斯、沙特阿拉伯等國49人員和機構，是該國歷來首次繞過聯合國或歐盟，向外國實施單邊制裁。

震懾中國？英國史無前例 單方面制裁俄羅斯沙特等國【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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