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【網民熱話】港人到深圳工作獎金達20萬人民幣？ 網友：騰訊、華為有Offer即上

環球政經 18:13 2020/09/11

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香港就業環境進來不太理想，有網友就打算轉個環境，在香港以外地方就業，希望可以得到更好的前景。有網民在討論區發文，與網友討論應否到内地深圳工作，更假設有國内著名創科公司為各位提供Offer，例如騰訊、華為等，問各位網友會否考慮會深圳就業。

【網民熱話】愛情VS麵包 男友沒車沒樓 應否繼續交往？【下一頁

有網友針對樓主的提問作相當詳細的分析，包括考慮到深圳企業會否提供宿舍,更指深圳現時生活指數比香港高,加上騰訊、華為等企業很有可能會聘請海歸同胞, 認爲港人未必有優勢，呼籲各位港人有信心自己屬於精英階層才到深圳一試。不過也有其他網友指，如果騰訊或華為有Offer，一定會北上一試。

【網民熱話】紅磡置業 昇御門VS何文田山畔  網友：兩個都不入流！【下一頁

也不是所有人都不看好港人到深圳發展，有網友指自己有朋友正於深圳一家金融公司任職，職位為I.T相關，他指，該朋友一年的獎金達到廿萬人民幣，指待遇極好，呼籲各位港人不要妄自菲薄，應該到深圳或其他内地城市一試。

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責任編輯：翁嘉陽

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