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【中小企教室】如何增加網站流量？eDM、SEO等招數大曬冷

科技 11:00 2020/09/12

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本文將介紹6個易上手的招數，助你提高網站流量。

疫情催生「宅經濟」，線上消費平台紛紛湧現，除了獨立網店、IG Shop外，甚至逼使傳統零售品牌轉型。面對無邊、無界、無形的互聯網世界，如何能於市場中突圍，亦要「諗諗計」。本文將介紹6個易上手的招數，助你提高網站流量。

【疫市商機】疫情催化營銷改革　KOL平台捕捉直播帶貨商機

【創業兵團】港初創Return Helper　退貨解決方案助電商平台

1.做廣告

世界上沒有免費午餐。互聯網之所以有付費搜索，就是方便電商下廣告時，將品牌和網站優先展示，目的是吸引客戶瀏覽網站。商家宜選擇合適的付費策略，除流量外，想再帶來更多銷售的話，就要多用具商業意圖的關鍵字，惟這類搜索詞的競爭可能非常激烈，而且價格昂貴，但回報卻不錯。

2.社交渠道增曝光

有好產品及服務，亦要先讓客戶知道才行，故商家應更積極主動。包括善用社交媒體宣傳自己，如利用Facebook、Instagram、YouTube等專頁，Post內容最好簡潔易明，因應不同平台定位，視乎受眾喜歡較活潑或較認真的行文，還有附上具吸引力的圖片。貼文末端可邀請讀者、網民留言，如咖啡品牌可提問「你的那杯咖啡又如何？」等行動呼籲（Call to Action），鼓勵潛在客戶實際採取行動。

3.注意頁面及內部連結SEO

SEO雖是老掉牙理論，長遠而言，卻是金錢成本最低、效果最久的一個方法。優化搜索引擎的內容無需花很多時間，但對增加自然流量很有效。當創建和發佈內容時，也要注意內部鏈接的機會，以提高站點訪問量。

具體上，要思考如何描述、主攻什麼關鍵字，完善的網站架構可包括「關於我們」、影片簡介、問答討論區、便用者評論、產品推廣頁、案例分析等。

4.eDM電郵營銷

一時之間難吸新客，熟客就是最強依靠。當累積了忠實強大的顧客群後，商家可根據顧客的條件或要求，針對性地推銷產品，提供個人化消費體驗。如以電郵和不同類型、等級的顧客溝通，與面對面銷售有異曲同工之妙，只不過規模更大及過程電子化。

值得留意的是，首先獲得顧客批准，才好寄送這些電郵，而且不要寄送重複和格式化的郵件，亦不能過度密集地發送，以免引起反感。

5.折扣優惠

「限時殺價」是常見提高流量的方式之一，但網站不可能時時刻刻都做促銷活動，故要制定行銷策略與計劃，甚至根據潮流等因素調整價格，及作試用推廣。商家亦可考慮不同行業間結盟，成為大家的贊助商，甚至找機會發言，增加自己曝光。

【零售轉型】MaBelle、OTO引入電商系統　生意逆市反彈

責任編輯：姚慧儀

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