【新股IPO】樂享互動6988招股反應熱爆 次日借出逾800億孖展  超額認購逾450倍

挾着「微信概念股」登場的樂享互動（新上市編號：06988）踏入招股第二日，孖展認購繼續熱爆，綜合多間券商，共借出超過800億元孖展，相當於超額認購逾459倍。

樂享互動6988獲官媒力撐孖展熱爆 被喻「微信概念股」你抽唔抽？，想知詳情請按：【下一頁】

樂享互動為內地效果類自媒體營銷服務商，計劃發行5.437億股股份，其中10%約5,437萬股於本地公開發售，由周四（10日）起至下周二（15日）招股，23日掛牌；招股價介乎2.14至3.21元，每手1,000股計，入場費3,242.35元；聯席保薦人為中信建投、招商證券及交銀國際。

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該股是次集資所得的60%將用於短視頻自媒體變現業務、19.8%用於加強公司的效果類自媒體營銷服務的能力、約10.2%撥付公司的國際性擴展及10%用於營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正