【新股IPO】汽車之家傳最快明年初來港第二上市 擬集資10億美元

有消息指，中國平安 （02318） 旗下的中國綫上汽車銷售網站汽車之家，有意回港作第二上市，料最快明年初掛牌，集資約10億美元，目前正在與顧問商討。不過，討論仍處於初期階段，發行規模和時間仍未落實。

明源雲909首日借出孖展460億 招股反應佳 公司業務你又了唔了解？，想知詳情請按：【下一頁】

樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事，想知詳情請按：【下一頁】

汽車之家於2013年12月11日在美國上市，目前大股東為中國平安。資料顯示，中銀保監在7月批覆同意中國平安收購汽車之家約26%股權，當時估計交易代價24.8億美元。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：張以正