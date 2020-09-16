  • 28°C
香港時間 : 2020916日 (三) 08:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】汽車之家傳最快明年初來港第二上市 擬集資10億美元

股樓投資 08:09 2020/09/16

分享：

有消息指，中國平安 （02318） 旗下的中國綫上汽車銷售網站汽車之家，有意回港作第二上市，料最快明年初掛牌，集資約10億美元，目前正在與顧問商討。不過，討論仍處於初期階段，發行規模和時間仍未落實。

明源雲909首日借出孖展460億 招股反應佳 公司業務你又了唔了解？，想知詳情請按：【下一頁

樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事，想知詳情請按：【下一頁

汽車之家於2013年12月11日在美國上市，目前大股東為中國平安。資料顯示，中銀保監在7月批覆同意中國平安收購汽車之家約26%股權，當時估計交易代價24.8億美元。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：張以正

相關文章

【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
2020/09/15
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【新股IPO】明源雲909首日借出孖展460億 招股反應佳 公司業務你又了唔了解？
2020/09/15
【新股IPO】明源雲909首日借出孖展460億 招股反應佳 公司業務你又了唔了解？
【新股IPO】嘉和生物藥業擬月底招股 集資約23.4億元 10月初掛牌
2020/09/14
【新股IPO】嘉和生物藥業擬月底招股 集資約23.4億元 10月初掛牌
【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元
2020/09/14
【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元
【新股IPO】到底李開復講了什麼 要令螞蟻集團急出澄清呢？
2020/09/13
【新股IPO】到底李開復講了什麼 要令螞蟻集團急出澄清呢？
香港股票

上一篇文章

【長情業主賣樓】太古城屢錄長情業主沽貨 3房累減292萬易手 持貨41年升值46倍

下一篇文章

【品水師教飲水@iM網欄】翻譯的錯 飲硬水會導致脫髮？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元
【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元
【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！
【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買