【港元定期存款】港元定存最高息10.8厘　傳統銀行硬撼虛擬銀行

本周港元定期存款格價，破天荒罕現劇變，由本來激鬥連場，未幾轉為僅得一間中資大行單打獨鬥，事緣虛擬銀行硬撼傳統銀行。虛銀匯立銀行（WeLab Bank）於本周三（9月9日）突擊，突推9.8厘超高息；但高處未算高，同日工銀亞洲高調宣布推冠絕全城的10.8厘；豈料翌日匯立突煞停9.8厘優惠，令搶存戰急降溫。

專家指，縱使9月開局10厘破頂息又再湧現，但只是個別例子，享高息的條款頗辣，而且兩大焦點新股凍資約7,000億元剛解凍，料業界仍歇暑休戰，毋須急於加息還擊。

工銀「十人同行」 存8萬3個月賺2160

綜觀全周，只得一間銀行一面倒「獨加」，為大新 （02356） 調升短存息。反觀另有5行又減又加不同存期，頻密調整定存息，包括建行亞洲、大眾財務、東亞 （00023） 、工銀亞洲，以及匯立。惟大新逆市出招，頗具顛覆意義，畢竟足以扭轉自下半年起，每周減息的銀行較加息的多。

一周3連加的大新，累升3個月短存0.3厘，新息率報1.1厘。不過，仍難以挑戰「高息王」，即工銀亞洲的10.8厘冠絕全城息率，因這間中資大行推手機銀行多人同行「e開戶」優惠，在原本4.2厘的基礎利率上，若全新指定理財戶再推介9名新客，可獲額外加年利率6.6厘，令最高息率達10.8厘。以存款限額8萬元計，十人同行的3個月全期可賺息2,160元，隨即躍升高息榜之首（見表）。

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另一矚目點是雙綫出擊的滙立銀行，除了把兩個月享9.8厘的快閃GoSave飄移定存，推出後翌日即下架外，亦撤銷3個月1厘息，最新息率僅得0.95厘。單以虛銀計，不敵對手眾安（ZA Bank）同期的1.08厘。

滙立：「飄移定存」反應熱 系統超負荷

港產獨角獸滙立的9.8厘，原本是市面第二大高息，可惜每日只有50個名額，推出首日因「死機」即煞車，令本來是持續22天、至9月底的特惠息急煞停。WeLab Bank公關回應本報查詢指，因為GoSave飄移定期存款小巴反應超乎預期般熱烈，令系統遇到負荷問題，有部分客戶登入時受短暫影響，該行決定先進行更多壓力測試，才恢復飄移定存小巴，以確保提供更好的用戶體驗。

此外，1年期方面，同樣兩招齊發的工銀亞洲，針對其他類別的指定理財戶卻全面減息，當中削幅最多是1年期，下調0.1厘後，新息率報0.7厘，亦失守三甲列。反而大眾銀行以0.8厘的息率升至亞軍，惟不及集友長息的1厘，媲美通脹掛鈎債券（i Bond 2020）的「包底息」 。

半年期高息榜，亦有執位，基於大眾銀行旗下的大眾財務減完又再加，「財仔」的6個月年息最新報0.95厘，跟信銀國際看齊，晉級變「雙冠王」。

農夫山泉凍資解凍 銀行毋須搶存

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文認為，個別傳統銀行推拋離同行的超高息，但類似「團購」方式才能盡享着數，須推薦9位新客可獲額外獎賞，相信受惠者有難度。且以市面銀根鬆動，尤其是「凍資王」農夫山泉 （09633） 鎖資逾6,777億元已解禁，加上百勝中國 （09987） 新股凍資亦回籠，業界絕不缺水，料同業暫毋須鬥盲目蝕本搶存。

1個月港元拆息雖兩連升，今天（9月11日）報0.39厘，但顏劍文相信，臨近月底的季結料只升至約0.4至0.5厘，仍保持低企，按理存息亦隨拆息而易減難加。及至市傳巨無霸螞蟻集團於10月中來港上市，料業界須視乎屆時銀根情況，才決定會否加息搶存。

投資界緊盯下周五（18日），因內地媒體指，史上集資王螞蟻集團的A+H股上市，當天在中證監上會審批，憧憬最快10月中下旬跨境兩地掛牌，當中港股傳集資約100億美元。

至於現正招股的IPO樂享互動 （新上市編號︰06988） ，即使孖展火爆，但市料細價股只凍資約千億元，未足以掀起水緊的存款爭奪戰。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈補充，本港經濟尚待復甦，高息吸存乏貸款出路，故料大小銀行休戰，因應虛銀叫停高息而暫有喘息空間。

順帶一提，龍頭大行迎戰虛銀卻轉戰綫，如滙豐豁免多項收費，令400萬客戶得益，業界料為要盡攬舊客。而渣打有份投資的Mox，剛於本周正式開業，為市面第5間虛銀，不過，力谷活期息而非定存，亦令定存的割喉戰收斂。

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註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源