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美國911事件19週年 紀念活動規模因疫情將縮減

環球政經 18:02 2020/09/11

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美國911事件19週年。因應新冠疫情，本年紀念活動規模將會縮減。兩名美國總統選舉候選人據報均會出席紀念儀式。

【美股戰報】上周申領失業救濟人數遜預期　無阻美股反彈潮下一頁

全球新型冠狀病毒疫情持續，為減少人群聚集，已經取消日前為紀念911事件死難者的「紀念之光」儀式。而在每年9月11日，於紐約世貿遺址舉行的悼念和默哀儀式將繼續舉行，唯過往由家屬讀出死難者的名字，今年改為以錄音形式播放，為19年來首次。

 【新冠疫苗】全球九大藥廠聯合承諾：疫苗研發以安全為重下一頁 

有家屬表示因為疫情，不打算出席紀念活動，但亦有人認為錄音不能完全反映家屬的傷痛又認為儀式可在社交距離下進行，將在遺址附近另作悼念，由家屬親口讀出死難者名字。

美國大選11月舉行。白宮及民主黨競選團隊，分別宣布尋求連任的共和黨參選人特朗普，及民主黨參選人拜登，均會出席賓夕凡尼亞州聯合航空紀念館的悼念儀式，據報兩日將不會在同一時間出現。

2001年9月11日，美國紐約時間早上，有4架客機先後被恐怖分子騎劫，當中2架撞向世貿中心南、北翼大樓，一架撞向五角大樓，另一架在賓夕法尼亞州郊區墜毀。襲擊造成近3000人死亡及失蹤。

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撰文 : 林展鋒

美國 特朗普 拜登 賓夕法尼亞

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