【芳香滿溢@iM網欄】精油唔可以食落肚

在回答這個問題時，必須知道精油的特性及如何進入人體。首先說精油的特性，一、高濃度：您知道多少植物才能萃取1滴精油嗎？150-200朵玫瑰才可有1滴玫瑰（Rose，Rosa damascena ）精油。70-100朵橙花才取1滴橙花（Neroli，Citrus Aurantium）精油。20-25棵薰衣草花絮才可萃取出1滴薰衣草（Lavender，Lavandula angustifolia）精油，因此精油超高濃縮，在使用時，必須稀釋於植物油，如橄欖油（ Olive，Olea eeuropaea ）、芝麻油（Sesame ， Sesamum indicum）、牛油果油（Avocado，Persea americana ）等。

這又衍生另一個問題，就是如何計算精油滴數？1ml精油約 20滴，一瓶10ml精油約200 滴。英國芳療派系對精油稀釋比例較為保守。成年人：10ml植物油可添加5-6滴精油。6-12歲孩童：添加3-4滴精油。3-6歲幼童：可添加1-2滴精油。3歲以下嬰幼兒：50ml植物油只可添加1滴精油。二、高揮發：精油分子超細，3-5秒滲透真皮層，5-8分鐘下達皮下組織及循環系統，嗅覺到達人的大腦只需10秒。三、親油性：只溶於油脂、酒精、溶劑，不溶於水。

接著要說的，是精油進入人體的方式：一、嗅覺（呼吸系統）：通過鼻腔黏膜、呼吸道黏膜進入血液。二、觸覺（皮膚系統）：通過按摩由皮膚黏膜進入血液。三、味覺（消化系統）：口服通過胃腸消化系統進入血液，而英系芳療嚴禁口服精油。

入正題：精油能喝嗎？現時銷售員建議將精油直接滴入水中飲用。某精油品牌剛傳入香港時，銷售人員在水杯中滴入2-3滴檸檬（Lemon，Citrus limonum ）精油，要求喝下，為了測試效果，我按其吩咐喝下。結果即時聲沙，原來喉嚨已灼傷。在教學期間，亦嘗試將精油滴在發泡膠杯內，也即時溶蝕了一圈。必須知道，芳療界沒有「醫療級」、「食用級」精油，我們也不鼓勵食用。從安全角度看，一、大部分純精油（「假精油」例外）都對皮膚產生刺激性，黏膜比皮膚更脆弱，更容易受刺激甚至腐蝕。二，口服精油經肝臟代謝，會加重肝、腎臟負擔（嬰幼兒更甚），部分精油肝毒性比較強，對肝臟損傷很大，創傷可能無法彌補。由於精油特性是不溶於水，口服後會灼傷咽喉黏膜以至消化道。歐盟研究顯示：口服茶樹（Tea tree，Camellia sinensis ）精油可引致中毒、影響發育。誤服5ml（100滴）尤加利（Eucalyptus，Eucalyptus globulus ）精油會令人神志不清、嘔吐。

3年前，網上一條教人以清水溝精油飲用的短片引起熱議，當時香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，精油高濃縮，內服會灼傷食道，嚴重者血壓會急劇下降，喉嚨腫脹以致呼吸困難，甚至有致命危險。香港中毒諮詢中心過去5年接獲14宗精油中毒個案，提醒市民絕不應食用精油。此外，坊間有售賣「香體丸」（膠囊內含玫瑰精油，但由於售價便宜，不似純精油），聲稱服後人人變「香香公主」。膠囊在胃溶解後，一樣會腐蝕，如果肝功能不好，服用這類「香體丸」都將增加肝臟負擔，加重肝臟損害。台灣林口長庚醫院腎臟科系臨床毒物科主任顏宗海提醒消費者：「精油不是藥品，也不是健康食品，不可拿來服用！」

作者_慧雅簡介： 嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。

慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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