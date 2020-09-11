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英國原則性與日本達共識 將簽訂脫歐後首個重要貿易協議

環球政經 17:36 2020/09/11

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英國為脫歐後貿易安排兵分三路，分別與美國、日本或歐盟代表會面。當中率先與日本原則上達成貿易協議。

【英國脫歐】歐盟會晤英大臣 要求9月底前修改《內部市場法案》下一頁

英國與日本代表，在11日舉行的部長級會議上，通過視像通話達成貿易談判協議。協議將遵循去年2月生效，日本與歐盟之間的經濟合作制訂，目標是在明年1月生效。根據協議，英國出口至日本的產品，99%均會免關稅，有關安排可避免進出口商品成本提高，估計雙方貿易額每年可增加約152億英鎊。

【英國脫歐】約翰遜定下月中為脫歐談判死綫　無懼無協議脫歐下一頁

英國貿易部指，協議提供就業機會並有助提振經濟，當中有關數碼及數據條款的開放程度，遠超日本與歐盟的貿易協議，有助英國金融科技企業在日本營運。部分條文包括農產品的稅款，目前未有未有明確細節。

貿易部又表示，是次協議是英國在脫歐後，尋求加入跨太平洋伙伴全面及進展協定的重要一步。日方則表示協議能進一步維持日本與歐洲國家的貿易往來，及日本企業的持續穩定。

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撰文 : 林展鋒

英國 關稅 進出口 英鎊 日本 脫歐

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