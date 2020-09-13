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【理財知識】虛擬銀行受存款保障 英國同業開業四年仍虧損（iMoney專題）

即市財經 14:00 2020/09/13

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香港虛擬銀行均已加入存款保障計劃。

虛擬銀行與傳統銀行一樣，提供零售銀行服務，但虛擬銀行主要透過手機和電腦，提供7x24（7日x 24小時）的服務。由於虛擬銀行不設無實體分行，客戶要「遙距開戶」，需以手機掃瞄身份證、拍照進行人臉辨識等，並提交個人資料，現時各間虛擬銀行也稱客戶最快數分鐘便完成開戶手續。

虛擬銀行雖然沒有實體分行，但香港金管局規定了虛擬銀行要在香港開設主要辦公室，虛擬銀行申請牌照時要向金管局提交詳盡的業務計劃，證明有充足財政實力，並要接受金管局的監管。虛擬銀行亦會加入存款保障計劃，每位虛擬銀行的客戶存款也有最高50萬元的保障。

2015年在英國創立的Monzo，可謂是虛擬銀行一個較成功的案例，成功開拓年輕用戶市場，目前擁有用戶數目達440萬戶，客戶存款接近14億英鎊。Monzo豁免了很多銀行手續費（包括海外提款、滙款），目前大部分收入來源是客戶使用該行信用卡時，賺取的手續費收入。不過，受新冠肺炎疫情影響，外出消費減少，Monzo由2019財政年度虧損4,700萬英鎊，倍增至蝕1.14億英鎊。

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撰文：葉卓偉 

編輯：謝克迪

 

 

銀行 香港金融管理局 虛擬銀行

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