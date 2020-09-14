【百萬Blogger】止凡：後會有期

這篇是小弟於《iMoney》寫的最後一篇文章了，回看記錄，這些年共寫了142篇文章，平均每兩星期一篇，有時有些特刊，由2015年4月18日開始，寫了5年半。期間更集結過頭三兩年的文章出版成書，著作《財職兼收》，這些都讓小弟與讀者們留下一個美好回憶。

還記得最初開這個專欄「百萬blogger」是與財叔一起隔期出文，亦透過此專欄正式認識財叔這位前輩。當時很有趣，我們算是新鮮人，專欄文章被放到《iMoney》的Facebook專頁時，可能讀者看不慣我們這類小眾作者，引來不少負評。我就一向少理，但財叔則喜歡與留言者「玩」，逐一挑機誘發思潮，回想時都笑了出來。後來他大約寫了一年多就退出了，只留下我一個撐着，專欄名稱不改，一直寫到今天。

寫着寫着，讀者們都習慣了小弟沒有冧巴的文章，重啟發、談理念，寫自己喜歡的文章，算是於《iMoney》這本財經雜誌中開闢了一個另類小天地。本以為可以一直淡淡然地寫10個、20個年頭，伴隨着《iMoney》的成長，但卻要在今天話別，實在百感交集。

離開、變化，想到近期一條影片的內容，影片談及「九運」與「庚子年」，當中提到一個觀察，每當一個人轉大運，或一個地方轉地運時，事情總會變得混亂。原因是轉運的意思本身是由一個運程轉到另一個運程，例如一個地方，本來當旺的行業變得不當旺，本來不當旺的行業可能當旺起來。要這個情況出現，若沒有大事件發生，又不出亂子的話，怎說得通呢？

影片中一個說法，2024年香港地運行到九運，即這幾年正是由「八運」轉至「九運」，「八運」屬土而「九運」屬火，所以「八運」時投資房地產水到渠成，但到「九運」時房地產不再吃香，若不是於「八運」尾幾年出現變天混亂事件，一向安好的地產霸權又怎會不濟呢？其實人也一樣，恒常地幹一件事，突如其來起了變化，未必需要害怕，或許變化過後，柳暗花明也說不定。當然，風水學說，信不信由你。

作為長綫投資者，希望找到不用改變的資產，有如巴菲特找到可口可樂，十年如一日，難以被其他企業取代，這個當然理想。但當轉變出現時，也別怕轉變，因為轉變後未必不好，而且有時候並非你所能控制的。最應該擔心的是，當轉變時，混亂一輪，時代變了，環境變了，自己卻不知不變，脫節了，損失慘重。正所謂，坐艇也要知道自己在等甚麼。

最後，天下無不散之筵席，相聚是緣份，緣盡便離開。在此多謝《iMoney》給予此平台讓小弟有機會與讀者交流多年，希望他日緣份再來，再次遇上。

2020年9月，有緣再會。

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