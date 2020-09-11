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【King談樓市】King Sir：查證凶宅3個方法

名人薈萃 19:37 2020/09/11

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置業是人生其中一個最重要嘅決定，但如果一不小心購入凶宅的話，分分鐘上唔到車，還可能要撻訂賠佣，後果可以非常嚴重！

上星期，大台「東張西望」邀請了筆者去分享如何才能避免購入凶宅。事源有對夫婦以低於市價約一成購入一碧濤花園單位，簽訂臨約後發現單位下層曾經有人跳樓身亡，認為地產代理沒有為他求證，之後向地監會投訴但不獲受理。

對凶宅查證多誤解

其實坊間對查證單位是否凶宅有甚多誤解，很多買家以為地產代理有責任主動向你透露單位是否凶宅。然而，根據《地產代理條例》，代理並無規定必須提供物業是否凶宅的資料，因此在簽訂臨約前，買家必須主動向代理查證，以保障自己的權益。

另一個常見的誤解，以為在土地註冊處出一個查冊就能看到單位是否凶宅。其實就算查冊顯示業主已過身，不一定代表單位就是凶宅，也不代表業主是在單位內死亡，只是證明業主已過世，後人正在安排遺囑承辦。相反，如有租客於單位內死於非命，查冊內亦不會顯示這個死亡記錄，因此查冊絕對不能證明單位是否凶宅。

勿貪小便宜買低價樓

其實作為買家絕對有責任去查證自己購入的單位是否凶宅，筆者早前亦曾經購入多個凶宅作投資，對避免買入凶宅有3個建議可供參考:

1.凶宅網：閣下只要在Yahoo/Google等搜尋網站，輸入「凶宅」二字，多個坊間的凶宅網便會彈出，你可登入這些網站搜索一下單位會否榜上有名，但因不是所有凶宅都會紀錄於凶宅網內，所以check不到的話，不一定代表你的單位不是凶宅。

2.銀行網上估價：閣下可登入各大銀行的估價網站，輸入屋苑名稱、樓層及座數，正常的話會顯示這物業的最新估價，但如顯示「0」或「不適用」的話，好大機會在銀行角度睇，你層樓是凶宅，基本上銀行會拒絕你的按揭申請。

3.向管理員及街坊查詢：大型物管公司管理的屋苑管理員一般都訓練有素，當你向他查問時，他們費事招惹麻煩都會說唔清楚，但小型屋苑或單幢樓嘅管理員就有機會透露一啲玄機畀你聽。

另外，你可向區內公園嘅阿叔阿嬸請教一番，他們絕對會滔滔不絕同你講成個故仔的來龍去脈。

其實，世界上唔會有咁大隻蛤乸隨街跳，如果你發現單位的叫價比市價低一節的話，咁你必須要打醒十二分精神，自己查清楚問清楚先至好買！

 

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撰文 : King Sir

欄名 : King談樓市

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