駐韓美軍司令：北韓嚴防控疫 下令射殺由中國越境者

新冠肺炎疫情全球大流行，多國實施嚴格出入境管制措施，北韓自新冠疫情爆發以來採取鎖國措施。駐南韓美軍司令艾布蘭（Robert Abrams）周四（10日）表示，北韓政府已頒布命令，射殺從中國越境至北韓的所有人。

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法新社報道，艾布蘭於華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的網絡會議上表示，留意到中國及北韓邊境在疫情下封鎖多月，北韓對走私貨物的需求增加，導致平壤政府要出手打擊。

艾布蘭指，北韓於與中國邊界距離一至兩公里的範圍内，設置新的軍事緩衝區，又於該處部署特種部隊。艾布蘭更表示，北韓特種部隊接獲有人越境就馬上射殺的命令。

北韓自今年1月起關閉與中國接壤的邊境，7月起更提高至最高緊急狀態。艾布蘭指出北韓從中國進口的貨物數量急跌85%，西方對其的制裁效果也因而增加。

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另外，今年10月10日為北韓執政勞動黨成立75周年，有指北韓可能於黨慶時公布新武器。但艾布蘭認為，北韓政權目前集中應對疫情所帶來的風險，同時希望使國家復原，目前未見北韓有任何重大挑釁的跡象。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 駐南韓美軍司令稱北韓為控疫情已頒布命令，射殺從中國越境至北韓的所有人。