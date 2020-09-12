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【保你大】羅國森：超低息周期 保險公司減息？

名人薈萃 22:57 2020/09/12

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今日筆者來到芳姐茶餐廳食早餐時，明顯覺得清靜，不是說芳姐的茶餐廳沒有生意，而是在二人限聚之下，每張枱實際只坐一個人，即是餐廳的茶客都是不相識，既然不認識，自然無偈傾，也就顯得很寧靜。

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不過，芳姐好像有點忙，不斷打電話和接電話，而且說起話來有點急躁。筆者等她稍為清閒一點時，就走過去跟她打招呼。

「芳姐，你好像有點事在煩喔，沒事吧？」

「森哥，你來到也好，我想請教你，你估現在的低息周期會維持多久？」芳姐這個問題，真的考起我。

「芳姐，我不是財經專家，這個問題很複雜，相信我很難給妳一個準確的答案啊！」

「你話晒都是從事金融業，而且，你公司也應該有一定的指引或官方看法吧？」芳姐也不是省油的燈，好像要給筆者壓力。

「我只是掹車邊，算是從事金融業而已，公司在這方面沒有指引，但早前我們公司確實減低了紅利滾存息率，大約半個百分點。」

「咦，即是多少？」

「港元保單，現在只有3厘，美元保單是3.5厘！」

超低息會維持長時間

「我想了解一下，這個滾存息率的意思是？」

「問得好，我知道有很多人是混淆的，其實，這是我們分紅或派發保證現金的時候，保單持有人不提取（大部分客戶都選擇不提取，因為我們的滾存息率比銀行存款利率高），就可以用這個利率滾存。」

「明白了！即是不是派息率！」

「是呀！」

「森哥，剛才銀行打電話來，說我的定期到期了，問我是否再續，但他們只給我0.6厘的利息，你說是否離譜，我話晒都是尊貴客戶，加上金額也不少呀！我的客戶經理說，現在全球都處於低息周期，實在很難給我太高息，真的氣憤！」

「芳姐，你不要怪責你的客戶經理了，她說得對，但又不算很對，因為現在不只是低息周期，而且是超低息周期，因為美國的10年期長債，孳息率低過一厘，而30年長債，也不過一厘多一點，我好像從未見過。更甚的是，現在也很難估計，這個周期要維持多久。」

「你是說，主要因為現在的疫情？」

「是的，今次的環球疫情，導致各國經濟大幅衰退，中央銀行紛紛推出量化寛鬆的貨幣政策，盡量把息口降至最低，連美國也將通脹目標定得高一點，即是不會這麼快便加息，所以，我只能答你，今次的超低息會維持一段長時間，至於多長，真的要看未來環球經濟的變化。」

「明白！不過，即使你們減了派息，仍然比銀行的利息高！」

「芳姐，我說的是減低紅利的滾存息率，不是說減派息，兩者是有點分別的。」聽到芳姐這樣說，筆者馬上糾正她。

「我知道，但你們要減滾存息率，即是利息回報低，那麼，你們的分紅也會受影響，是否會減少分紅呢？」

芳姐果然精明，馬上捉到問題的重點。（待續）

 

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撰文 : 羅國森

欄名 : 保你大

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