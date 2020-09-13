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【另類投資】另類投資逐步降低門檻　更多投資者可參與（iMoney專題）

即市財經 13:00 2020/09/13

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另類投資一般門檻較股票高，但近年開始降低。

高回報的另類投資產品往往只有大型的機構投資者參與，例如保險公司、主權基金或者是一些大學的捐贈基金，尤其是前者，由於要滿足流動性要求，保險公司規定要將投資組合中的五至七成投資於固定收益當中，而在現時低息環境下，一般企業債的收益率甚低，故它們是私募債權的捧場客；同樣地，入場門檻較高的基建、倉庫以及部分結構性產品也是機構投資者的天下。如此看來，個人投資者豈非全無參與空間？

去年成立的另類投資平台安投（Altive）合夥人之一的鄭其森指，他們過去便降低另類投資產品的門檻，令高淨值的專業投資者也能參與其中。最近它們便推出了「定期資產支持證券貸款工具」（TALF）基金，入場門檻只需100萬元。所謂的TALF其實是美國聯儲局在疫情後的其中一個救市措施，簡而言之就是「孖展買債」，只是提供孖展的角色不是銀行或劵商，而是聯儲局。

局方將會以極低利率（1.36厘）借錢予合資格機構，讓它們投資於AAA級的資產抵押證劵（ABS）、貸款擔保證券（CLO）及商業不動產抵押貸款支持證券（CMBS）。由於過程中，局方等同承造九成孖展，以此計算，這些本來回報只有1至2厘的產品，將會槓桿至12至13厘。

TALF最大特點是聯儲局不會「Call孖展」，即使上述資產價格大跌，聯借局也不會要求追加保證金，變相投資者「孖展」時只需承受債權人違約風險，但他坦言「經歷雷曼事件後，政府對結構性產品的監管嚴謹很多，而且AAA級的債券或資產抵押證券在過去30年未曾有違約案例，違約機會甚低。」

過往這些計劃只有保險公司或極大型的機構投資者才可參與，該行便與總部位於荷蘭、全球最大保險公司之一的Aegon達成合作協議，將部分的額度分拆予高淨值的專業投資者，令他們只需經私人銀行也能參與，現時該基金已完成募資，共吸納資金約3,000萬美元。他透露，未來該行將至少籌組多至少三隻基金，涉及明星獨角獸的私募股權投資，以及倉庫相關的房地產項目，同樣會追求降低入場門檻，以求令高淨值的專業投資者也能入場。

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撰文：林展鋒 

編輯：謝克迪

 

 

結構性產品 私人銀行 投資產品 另類投資

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