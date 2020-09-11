【歐洲第二波疫情】新增確診超美國 再成疫情震央

▲ 歐洲單日新增確診數字首次超過疫情最嚴重的國家美國，再次成為全球疫情的震央。

歐洲新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，彭博社報道，歐洲單日新增確診數字首次超過疫情最嚴重的國家美國，再次成為全球疫情的震央。

歐洲國家周四（10日）新增確診個案45,017宗，超過美國單日新增逾38,000宗確診。其中西班牙單日新增病例破萬，再次成為歐洲累計確診最多、疫情最嚴重的國家。法國新增確診個案近萬宗，創當地爆發疫情以來新高。而歐洲最早爆發疫情的意大利，也有約1,600宗新增確診病例。

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彭博社報道，歐洲現時正值第二波疫情的高峰，其中許多病例與人們出遊度假，以及年輕人的社交活動有關。報道指，目前新增確診尚未導致死亡人數上升，現時的死亡人數只佔第一波疫情高峰期、3月至4份時的一小部分。因確診者年輕化，以及各地加大檢測範圍，加快找出無症狀感染者，及早治療。如法國大幅增加檢測達每周100萬次。

報道亦指出，將美國疫情和歐洲疫情比較有瑕疵。歐洲人口達4.5億，美國人口僅3.3億，人數上有差距。加上兩地追踪的數據未必同日，如在勞動節，歐洲的單日新增確診曾超過美國，但因為有些國家在勞動節假期時未有匯報確診個案，導致假期後的新增確診數字實為累計3天的確診數字。

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責任編輯：葉芷樺