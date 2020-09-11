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【新冠肺炎】除機場分行外 滙豐中銀全綫分行下周一恢復正常服務

理財智慧 18:46 2020/09/11

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繼政府宣布下周二起全面恢復正常服務後, 滙豐(00005)周五(11號) 宣布, 由9月14日起, 即由下周一起, 除機場分行外, 將恢復所有零售銀行分行及中小企中心的正常服務。

【修訂換身份證時間】入境處延長1957年至1976年出生人士　身份證換領時間（內附時間表）：【下一頁

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中銀香港(02388) 亦表示, 在下周一(14號) 起, 恢復正常營業時間, 並採取特別措施,希望縮短客戶逗留時間。

中銀最新安排如下: 

  • 恢復平日朝9晚5及周六朝9晚1的營業時間, 但機場分行仍暫時停止服務
  • 要求客戶佩戴口罩、為員工及客戶量度體温
  • 實施特別的客戶分流和排隊安排

 

恒行銀行(00011)亦公布有關全綫分行最新調整, 詳情如下:

  • 由下周起, 全綫地面分行服務時間調整至平日早上9時至下午4時半、周六亦由早上9時至中午12時
  • 商務理財中心周一至周五上午9時至下午4時半
  • 港鐵站辦事處平日早上10時至下午4時半、周六上午10時至中午12時
  • 慈雲山分行及2間流動分行將繼續暫時停止服務

上海商業銀行和招商銀行較早前亦先後重開部分分行, 而大新銀行(02356) 將延長全綫分行營業時間至平日下午5時, 但仍暫停提供所有股票中心報價服務直至另行通知。

 

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責任編輯：潘曉豐

中銀香港（02388） 銀行及金融公司 恒生銀行（00011） 個人銀行 滙豐控股（00005） 上海商業銀行 銀行

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