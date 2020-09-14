【中美角力】華為禁令915生效　蘋果同日發布新產品贈興？（第二版）

美國大選臨近，美國總統特朗普大打「中國牌」爭取連任。特朗普此前簽署行政命令，封殺中國企業華為及字節跳動旗下TikTok（抖音海外版）。兩道禁令的期限不約而同為9月15日。路透周一（14日）引述知情人士報道，字節跳動決定將出售TikTok美國業務予甲骨文（美︰ORCL）。然而，市場仍關注該日之後，美國會否再有動作。

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TikTok向甲骨文出售美國業務

特朗普上月6日頒布行政命令，禁止45天後美國居民與TikTok或其母公司字節跳動進行任何交易，以迫使字節跳動出售TikTok。雖然字節跳動已訴諸法律行動，但截至周五消息，特朗普稱不會延長TikTok的出售期限。根據特朗普8月簽署的行政名令，如果字節跳動未能在9月15日完成出售美國業務，9月20日起美國個人或實體不能再與TikTok有來往。

路透最新報道，甲骨文將成為TikTok在美國「技術合作夥伴」，負責管理TikTok的美國用戶數據，並正在談判收購TikTok美國業務的大量股份。此項交易將作為一次「重組」而不是「收購」。另外，微軟發聲明表示，字節跳動告知，不會將TikTok美國業務出售給微軟。TikTok售美國業務一事，總算叫在915前有定案。

華為下周晶片斷供

另一邊廂，華為禁令將在9月15日生效。隨着禁令生效，所有使用美國技術的公司不能出售產品予華為，除非獲得當局批准。外電此前報道，台積電、三星電子和SK海力士（SK Hynix） 將從9月15日起停止向華為供應晶片。

另一邊廂，美國科技巨頭蘋果將於9月15日上午10時（香港時間9月16日凌晨一點） 舉行綫上舉行秋季發布會。彭博網此前報道，這次發布會將只會有 iPad 和 Apple Watch ，首部5G 版iPhone將缺席。

915過後，市場焦點或會落在騰訊 （00700） 旗下WeChat 身上。根據特朗普8月簽署的行政命令，45天後禁止在美國管轄範圍內與騰訊旗下通訊軟體微信（WeChat）交易，禁令將於9月20日，即周日生效。

值得留意，美國此前出招主要針對中國科技企業，隨着大選逼近，特朗普或會將戰綫擴展至其他層面。

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編輯：吳敏芳

（第二牌更新TikTok交易資料）