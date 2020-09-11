【法律迷思】信貸評級與生活息息相關？

很多人皆擁有申請信用卡或貸款的經驗，當申請人遞交申請後，銀行或借貸公司便會考慮不同因素來審批申請，其中一項就是申請人的信貸評級 (credit rating)。同時，金融機構亦會利用信貸評級來釐定申請人的信用卡限額、貸款年期及利息。

不少人並不了解信貸評級的運作，有時甚至在不為意的情況下影響了信貸評級 ，但正因為信貸評級與我們息息相關，市民大眾有必要清楚了解信貸評級對自身的影響。

甚麼是信貸評級？

信貸評級是信貸機構根據消費者的信貸活動所作的信貸評估。只要你曾經申請信用卡或私人貸款，你便會擁有個人信貸報告 (credit report)，而信貸評級就是根據此報告所決定的。信貸報告會列出消費者的基本個人資料、信貸帳戶資料（如提供信貸的機構名稱、信貸額度、貸款額和還款紀錄）、公眾紀錄（如債務追討、破產及清盤訴訟相關的資料）、過去兩年查詢信貸的紀錄和信貸評分 (credit score)。

影響信貸評分主要有5大因素：個人還款紀錄、總欠款額、信貸紀錄長短、信貸帳戶種類及新開立信貸帳戶。其中，個人還款紀錄最為影響信貸評分，因為它最能顯示消費者的理財方式。信貸評分會隨著信貸紀錄增長及還款紀錄變化而調整，信貸報告中的負面資料會在清繳帳戶5年後刪除，但破產紀錄則會保存8年；正面資料會一直記錄在報告中，直至相關帳戶取消後5年為止。

信貸評分影響日常生活中不少重要決策

良好的信貸評分有助申請人在申請信貸時爭取更優惠利率；較差的評分則可能會導致銀行或借貸公司收取較高利息，甚至拒絕貸款申請。除了申請信用卡及私人貸款外，金融機構在批核物業按揭貸款亦會參考個人信貸報告。

要留意的是，空白的信貸報告並不代表銀行會批出較佳的信貸條件。如果申請人沒有任何信貸紀錄，財務機構便不能按照信貸報告評估申請人的信貸狀況，從而影響其信貸申請或利率的決定。

信貸報告外洩事故

持有香港逾500萬人借貸資料的信貸資料機構環聯資訊有限公司2018年時被揭發

在夥拍第三方網上平台提供免費查閱個人信貸報告的服務的時侯存在嚴重保安漏洞，令第三者只須填上身份證號碼、名字和出生日期及回答數條簡單問題，就可以取得他人的信貸報告。

事故讓人關注到信用資料流通和個人私隱的平衡問題。現時，信貸資料機構及信貸提供者對個人信貸資料的處理是受《個人信貸資料實務守則》所規管，但守則並沒有訂明對信貸資料機構的相關夥伴之規管。因此，這些合作夥伴或能在與環聯的協議或其內部業務運作使用個人信貸資料作消費者分析，甚至直接作促銷用途。

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