【另類投資】疫情股災債券同跌　另類投資助分散風險（iMoney專題）

▲ 另類投資包括地產、酒、私募股權等。

打開報章的財經版，總會充斥着股市資訊，彷彿這個世界只有股票投資。在投資的世界中，其實還有為數不少流通性較低、主打機構投資者的另類投資產品，它們一般入場門檻極高，個人投資者難以涉獵。去年成立的另類投資平台安投（Altive），推動降低另類投資的入場門檻，其創辦人接受《iMoney》訪問時，大談另類投資的優勢，以及與傳統投資之別。

「疫情後我們看到一個問題，就是股票和債券的回報相關性很高，跌都是一齊跌。」安投合夥人之一的廖展鵬受訪時直指傳統投資的一大漏洞。傳統金融學的教科書中，只要調整股票與債券的比例，理應可以降低投資風險，例如當股災出現而令股票下跌時，資金擠入債市避險，如果投資者本身持有一定比例的債券，此消彼長之下，便可大大減低損失。

最近的疫情卻出現一個特別情況，當股市斷崖式下跌時，原本應發揮避險功能的債市卻「失靈」，各類債劵同樣大跌，由歐美股市於2月19日股市大瀉至3月23日築底回升，兩類資產（標普500指數及彭博巴克萊綜合債券指數）在疫情期間的相關度高達44%，高於疫情前的36%，而另類投資的市場流動性較低，反而相對穩定。

究竟這些另類資產是何方神聖？另一位合夥人王浩然說：「另類投資有兩種定義，第一種就是排除法，所有股票債券以外的投資產品都是另類投資，在這種定義之下，有時報章都會介紹的Lego、威士忌、紅酒都是另類投資。」「另一種分類法就是一些機構投資者才能涉獵的投資產品。這也是我們主打的類別，一般可分為私募債權（Private Credit）、私募股權（Private Equity）、房地產、對冲基金和結構性產品。」

數類機構投資者較常見的另類資產中，對冲基金背後所連結的資產都是股票和債券，一般高淨值客戶也能買入，但回報卻未必一定跑贏傳統資產，尤其是在傳統資產回報相關性愈趨一致下，更令曾經呼風喚雨的對冲基金風光不再。

王浩然指出，私募債權、私募股權和房地產是三項入場門檻較高的投資產品種類，同時回報也非常吸引。其實近年港人在政治因素下，都開始規劃移民，就算「人未走」也要讓「錢先走」，投資海外物業便成為了很多人的選擇，但房地產並非只有住宅物業，倉庫、基建等都是回報穩定的房地產項目，惟其入場門檻遠高於投資住宅物業。

至於私募債權的回報也非常可取，「另類投資產品的流動性一般會較差，不要想着可以立即出售，所以會有流動性溢價，通常會比同一投資等級的債券高3至5厘回報，在這個低息環境之下，已是很不錯，原本3厘息的債券可以給予6厘、甚至8厘息。」

不過，究竟私募債權有何誘因要付上更高的溢價來借錢，莫非真的是「賺夠了想給別人賺一點」？王浩然解釋，如果要在公開市場發行債券，就要給評級機構為公司評定等級，但很多公司都因為業務關係，而不會將財務數據公諸於世，例如四大會計師樓，亦有些企業不願維持企業債務評級而轉投私募市場。私募債權的質素未必會較公開發售的債券差，關鍵是買方有沒有做好盡職調查（Due Diligence）。

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撰文：林展鋒

編輯：謝克迪