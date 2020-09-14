【輪•流轉@iM網欄】睇準時機 幾時揀窩輪？幾時買牛熊證？

入行以來，其中一個最經常被投資者問的問題是：「而家應該揀窩輪定牛熊證呢？」。要回答這個問題，首先要認真了解兩種產品的特質。

牛熊證 窩輪 有槓桿效應 有到期日 有收回機制 沒有收回機制 引伸波幅變化對價格影響輕微 引伸波幅升跌影響價格 沒有時間值損耗 有時間值損耗

另外，市場上較受投資者歡迎的牛熊證的實際槓桿一般較窩輪為高。

簡單而言，牛熊證的最大風險是被收回，一旦相關資產價格觸及收回價，牛熊證便會即時被強制收回，停止買賣。 至於窩輪沒有收回機制，到期前只要價值仍高於0.01元，便仍然可以自由買賣，不過，持有窩輪過夜會有時間值損耗，可視為持貨必要付的費用，而愈短期、價外的窩輪，時間值損耗愈高。至於引伸波幅對窩輪的理論課與實戰應用，則可參考早前的文章，傳送門在此：

https://service.hket.com/search/result?dis=adhoc&keyword=iMoney輪•流轉&lcc=an

要揀窩輪定還是牛熊證，除了相關資產的方向外，亦非常取決於投資者對價格波動性的預期。

整體部署可分為兩種情況：

若預期相關資產價格的波幅將會收窄，趨向平穩，較適合選牛熊證，一來牛熊證的收回風險會降低，而牛熊證的實際槓桿較高，可以放大看對方向的回報；二來是此情況下，引伸波幅有機會向下，影響持有窩輪的潛在回報。 倘預期相關資產價格的波幅將會擴大，口語化就是愈來愈CHOK，就適合揀窩輪，一來牛熊證的收回風險提升，若選槓桿相對較高的牛熊證，潛在回報及損失有機會大上大落；二來就是這情況對引伸波幅或有支持作用，甚或上升，對輪價有正面作用。若然買入並持有窩輪，看對相關資產價格方向，而引伸波幅同時上升，則有機會達到「賺價兼賺波幅」，為買窩輪最理想的情況。

於現實世界，早前ATMX的股價展開升勢，幾隻股份齊破位，甚至創新高，期間幾隻個股的期權引伸波幅亦同時急升，此有可能是因為本身股價波動性增加，亦有機會是由於市場對相關期權的需求增加。舉例說，小米（01810）三個月後到期、貼價認購期權引伸，由8月下旬的50%之下的水平，一度大升至今個月初接近64%的高位。

至上個星期初，ATMX股價開始由高位回落，而引伸波幅仍處於高水平，投資者若開好倉博反彈，應選擇牛證，如果怕牛熊證被收回，則可以揀收回價跟股價較遠距離的牛證，如10%以上。

由上星期中開始，引伸波幅下跌，至上周四、五（3日及4日），當幾隻新經濟股的股價反彈，引伸跌幅更明顯，尤其於星期五更可謂急跌，當中小米三個月貼價認購期權的引伸波幅單日跌近3個波幅點子，至約57%。故此，當日不少持有ATMX Call輪的投資者會發現，輪價的實際升幅「跟唔足」實際槓桿，若然持有的Call輪屬價外及短年期，引伸波幅敏感度則更高，即是引伸波幅每跌一個波幅點子，拖累輪價下跌幅度更大，如果正股價格配合實際槓桿，未能夠彌補引伸波幅下跌之影響，則有機會出現買窩輪其中一個最不理想的情況，就是當正股上升，但Call輪價格下跌。

好老土都要講，投資前一定要做足功課，對大市及個股的方向有看法，如果能運用合適的產品，靈活操作，可以令投資事半功倍。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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