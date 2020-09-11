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【英國疫情】疫情分裂國家 民眾封城分歧大過脫歐

環球社會熱點 17:38 2020/09/11

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【英國疫情】疫情分裂國家 民眾封城分歧大過脫歐

歐洲處於第二波疫情，英國復課後爆發校園集體感染。英國調查發現，有部分民眾不相信政府處理疫情的手法，封城、口罩令等防疫措施更造成的社會分歧，比英國脫歐更大。58%英國人對不戴口罩的民眾感到厭惡或憎恨， 68%遵守封城措施的人「強烈不滿」違規者。

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英國智庫Demos訪問了1萬名英國人，3分2人因防疫措施，不滿或厭惡持相反立場的民眾，遠高過「脫歐派」和「留歐派」討厭到對方的逾30%和20%。

Demos行政總裁麥肯齊（Polly Mackenzie）表示，英國社會依然存在分歧，「我們對他人仍感到憤怒，只是事情不同了」。她續稱，理解他人的想法以至建立「社會信任」，對經濟增長至為重要；就算民眾只關心經濟增長，國家和社會復甦都需要民眾共同努力。

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社會存在如此大分歧，可能是源於部分民眾憂慮生活不會重回正軌。英國國家統計局（ONS）最新數據顯示，民眾近月對生活可重回正軌感到更悲觀，50%的人在4月時對此感到樂觀，但去到7月底，感樂觀的人已跌至約20%。

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責任編輯：鄧燕君

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