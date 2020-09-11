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【歐洲第二波疫情】英國大曼徹斯特55間學校中招 僅小部份學生可停課

環球社會熱點 17:20 2020/09/11

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英國疫情持續，單日新增逾2千宗新冠肺炎確診個案。英國學校復課不久，就相繼有學校錄得新冠肺炎相關個案，單在大曼徹斯特地區，中招的學校已累積達55間。不過，有部份中招學校卻未有全級停課，只安排一小部份學生停課。

《曼徹斯特晚報》 （Manchester Evening News）報道指，在大曼徹斯特（Greater Manchester）地區，中招的中小學已累積達55間，數以千計學生需自我隔離。

西班牙確診創新高 53學校爆疫 【下一頁】

英國甫開學連環爆疫 中招學校未停課 【下一頁】

報道指，雖然大部份中招的學校都決定全級停課，但兩間學校則表明，他們有能力縮窄停課學生的人數，僅讓一部份與確診學生有密切接觸的學生停課。

曼徹斯特傳播學院（Manchester Communication Academy）指，只安排其11年級染疫學生接觸圈（class bubble）停課；索爾福德市學院（Salford City Academy）則指，按照學生的座位表，而決定那些學生為染疫學生的密切接觸者，以需要停課。

英國大曼徹斯特40學校出現病例 復課勢掀爭議 【下一頁】

美國每月要檢測近1.8億次 才可安全復課 【下一頁】

英國教育部發言人表示，僅有少數學校在錄得確診個案後，要求部分或全部學生留在家裡。教育部表示，將繼續與學校合作，以確保採取一切適當行動，確保學生及教職員的安全。

責任編輯：林嘉莉

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