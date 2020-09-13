【日本股匯】股神巴菲特看好日股　惟日圓勢有隱憂（iMoney專題）

▲ 股神巴菲特掃入日股，然而日圓走勢存隱憂。

安倍的下台消息雖令日本股市短暫震蕩，但與此同時股神巴菲特（Warren Buffet）卻宣布高調進場。在8月31日巴菲特90歲生日之際，旗下巴郡宣布買入五大日本商社分別超過5%股份，包括伊藤忠商事（8001.JP）、丸紅（8002.JP）、三菱商事（8058.JP）、三井物產（8031.JP）和住友商事（8053.JP），以8月24日消息披露時的股價計算，涉資高達62.1億美元。

商社是日本獨有的企業，類似香港從前的四大洋行，旗下業務十分廣泛，由原來的能源、礦冶、金屬到現在的食品加工、零售等，各行各業皆有涉獵。但商社的盈利能力卻不敢恭維，住友商事、三菱商事、三井物產的股東權益回報率（ROE ratio）分別為1.96%、7.65%、8.12%，丸紅過去一年更是錄得虧損，唯獨伊藤忠商事的股東權益回報率可達15%，可見商社未算是「很賺錢」的行業。

惟巴郡強調，對於五大商社的投資並非短期操作，而是長期投資，並將繼續買入，持股比率最高可達9.9%。何以股神要做這筆「賠錢」的買賣？外界分析認為，這是典型的「巴菲特式投資」，即買入估值折讓、派息穩健的企業，並長期持有。

以伊藤忠商事為例，其過去12個月的平均市盈率（P/E ratio）為9.1倍，遠低於行業平均水平的14.8倍，股息收益率為3.1%，過去5年來保持穩定派息增長，平均股息增長率高達12.5%，符合股神一貫的投資標準。再加上美聯儲局調整政策框架，允許通脹水平短期內高於2%，美元或有貶值風險，股神此時部署日本資產，亦有機會搭上日圓升值的順風車。

不過市場亦擔心日圓升值會給當地經濟帶來壓力，安倍辭職當日，美元兌日圓承壓，由106.7跌至105.2水平，本周回彈至106.2水平附近。瑞銀財富管理投資總監辦公室最新報告則指，短期內市場震蕩，日圓有可能進一步升值，日圓滙價年底料升至104水平；中長綫而言，鑑於日本貨幣政策突然收緊的機會甚微，日圓轉強將在100關口遇到重大阻力。報告還指，從持續角度來看，日本經濟並不足以承受1美元兌100日圓以下的強勢滙率。

相關文章：

【日本首相】日本自民黨選舉在即 安倍經濟學料將續行（iMoney專題）

【日本經濟】菅義偉改口 「未來十年毋須上調消費稅」

【科網反壟斷】亞馬遜日本提交反壟斷改善方案 料向1400商家支付20億日元（第二版）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

撰文：李勝男

編輯：謝克迪