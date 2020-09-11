【5G網絡】5G速度「虛有其表」？美媒揭網速竟比4G慢

▲ 美國科技雜誌PCMag，針對美國三大電訊商Verizon、AT&T及T-Mobile，在美國26個城市進行5G網絡實測調查，意外揭發5G網速比4G還要慢。

5G網絡主打更高速、低延遲及廣連結，惟近日美國科技雜誌PCMag，針對美國三大電訊商Verizon、AT&T及T-Mobile，在美國26個城市進行5G網絡實測調查，意外揭發5G網速比4G還要慢。

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據PCMag報道指，Verizon網速表現最佳，速度可高達2Gbps以及10ms延遲。惟Verizon覆蓋率相當低，單一城市最多只有11%，很多地方都收不到訊號。而T-Mobile的5G網速表現相對普通，該電訊商在19個城市的5G網路快過4G，同時也有7個城市的4G網路快過5G。

最令人失望的莫過於AT&T。PCMag測試了22個AT&T提供5G網絡的城市，發現共有21個城市的4G網絡，比5G還要快。 PCMag分析指，主要因AT&T將5G部署在低頻段的850MHz，雖然有較廣的覆蓋率，但只有一小部分是屬於5G的，因此網速比4G更慢。

PCMag強調，目前5G帶來的體驗升級不多，實際效果也不如消費者所想像。他也認為現時5G建設未完善，應用也未夠成熟，消費者毋需太過急切升級5G網路。

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責任編輯：曾曉汶