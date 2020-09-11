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【騰訊股價】騰訊雲推「諾亞計劃」 谷國產數據庫發展

即市財經 17:11 2020/09/11

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騰訊雲數據庫表示，已服務超50萬客戶。

騰訊 （00700） 正舉行全球數字生態大會，騰訊雲數據庫總經理林曉斌表示，騰訊雲數據庫服務客戶數已經超50萬。同時騰訊雲在大會上宣布推出「諾亞計劃」，基於該項目騰訊雲將招募超過50個重點合作夥伴進行核心培養，每年提供超過100場定向培訓，推動國產數據庫生態全面发展。

騰訊雲數據庫運營負責人邵宗文表示，國產數據庫當前最大的痛點是很多行業用戶對數據庫產品不了解，不會用，造成這一現象的核心原因就是數據庫人才的缺失。騰訊雲推出雲數據庫人才培養計劃，除了面向合作夥伴、高校、社會在職人員等開放TDSQL和TBase這兩項數據庫交付運維工程師基礎認證外，還將進行每年超過100場的定向培訓，幫助合作夥伴快速掌握數據庫相關知識，真正實現數據庫的人才生態。

合作模式上，騰訊雲將提供聯合實驗室，便於合作夥伴的自有產品與騰訊雲數據庫進行驗證和兼容改造。邵宗文透露，目前騰訊雲的數據庫生態合作夥伴中既有海量數據、愛可生、雲和恩墨等老牌數據庫服務商，也有東華軟件、北明軟件、中科軟科技等金融領域近兩年的明星集成商。未來，騰訊雲希望吸引更多的合作夥伴一起加入，共同開拓國產數據庫生態。

騰訊今日收報516元，升2%，成交65億元。

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編輯：陳健婷

香港股票 騰訊控股（00700）

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