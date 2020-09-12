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【日本首相】日本自民黨選舉在即　安倍經濟學料將續行（iMoney專題）

即市財經 12:11 2020/09/12

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日本自民黨選舉在即，惟預期安倍經濟學可延續。

日本首相安倍晉三8月28日因健康理由，決意辭去首相一職。受消息影響，日經平均指數當日一度跌逾2.5%，日圓滙價應聲彈起。隨着安倍辭任，市場憂慮由其提出的「安倍經濟學」能否持續？「後安倍時代」到來，日本股市與日圓又將何去何從？

根據iMoney報道，在安倍晉三就任首相之前，日本首相猶如「走馬燈」，更換的速度之快可謂政壇一絕。但自安倍上任後，日本政壇漸趨穩定，他亦成為日本史上連續任期最長的首相。2012年二次拜相後，他力推的「安倍經濟學（Abenomics），主張施行貨幣寬鬆政策，並將日股推至近30年高位。

隨着安倍即將卸任，「後安倍時代」的首相角逐戰也正式展開。目前新任首相候選人包括日本內閣官房長官菅義偉、前外相岸田文雄、和前防衞大臣石破茂。本月14日的自民黨黨魁選舉大會上，自民黨參眾兩院議員及及地方代表，將投票從3人中選出新任總裁，替代安倍完成餘下任期。

日本經濟正處於危機之下，是次選舉簡化了選舉流程，即不實施黨員和黨友投票，因此議員們的態度，很大程度上將決定接班人選。據報在自民黨內七大派系中，菅義偉已經獲得五個派系支持，包括安倍所屬的細田派、麻生派、二階派、竹下派等，再加上有30餘名無派系議員支持，菅義偉優勢盡顯。

目前日本投資者正押注菅義偉將成為下任首相，並延續安倍的經濟政策。菅義偉於宣布參選時亦指，他在經濟、財政、外交等多方面都將繼承安倍的施政方針，這意味着「安倍經濟學」將會延續下去。

自2012年上任後，安倍便一直推行由「三支箭」經濟政策，分別是「大膽的經濟政策」、「機動的財政政策」及「促進並發展民間投資」。其中第一支箭說穿了便是寬鬆的貨幣政策，長期推動日圓貶值，支持了日本經濟的同時，也給本已一潭死水的金融市場，帶來浴火重生的機會。

日經平均指數2012年曾跌至8400點，本周五則報23377點，累積張約1.8倍。升幅背後全有賴當局大行量化寬鬆，日本央行（BoJ）資產負債表從2012年的158萬億日圓（約1.5萬億美元），截至今年次季已經升至649萬億日圓（約6.1萬億美元），除了常年施行的零利率政策外，央行大力加碼掃入ETF救市，亦是其中重要一環。

百達財富管理亞洲高級經濟師陳東在最新報告中直言，相較於由誰擔任首相，日本央行的貨幣政策對股市而言更加重要。現時日本央行持有佔日經平均指數整體市值約9%的股份，且並無出售計劃，陳東認為，只要現任日本央行總裁黑田東彥繼續掌權，即使首相換馬，對日本股市也不會有顯著影響。

特別是在全球需求不振和日本經濟前景不明之際，當地第二季經濟以年率計按季下跌27.8%，市場擔憂經濟重新面臨通縮風險，短期內料將維持現有貨幣政策。日本央行委員片岡剛士上周則表示，央行有必要採取更大膽的貨幣寬鬆措施，以對抗不斷上升的通縮風險，亦大舉購買國債，他表示準備進一步減息以減輕家庭和企業的負擔。

 

 

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撰文：李勝男

編輯：謝克迪

日本 日圓 日經平均指數 日本央行 菅義偉 安倍晉三 量化寬鬆 貨幣政策 財政政策 選舉

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