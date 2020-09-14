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疫情下企業紛紛「上雲」　線上教育平台EVI用阿里雲解難

科技 08:00 2020/09/14

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網上教育平台EVI Services Limited就使用阿里雲雲端服務，為學生解決因為地域分佈、頻寬、伺服器性能等所帶來的訪問延遲問題。（受訪者提供圖片）

雲端技術日漸普遍，再加上今年新冠肺炎疫情爆發，實體經濟受嚴重打擊，建立網上平台及業務成為企業自救良方，企業紛紛「上雲」，是以過去數月，社會、商業數碼轉型速度比過去幾年都要快，甚至是以往較少受影響的教育行業，亦陸續使用雲端服務。

阿里雲智慧國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理劉彬星表示，不論是從科技發展或業務增長的角度，數碼化轉型都已是大勢所趨。「4、5年前採用雲運算多以互聯網企業為主，但近1、2年香港傳統企業亦逐漸「上雲」，包括零售、金融、物流等行業。」

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企業「上雲」有3大需求

劉彬星表示，疫情的確更進一步推動企業數碼化轉型。「近來不少客戶，尤其零售服務業，均加快線下向線上轉型，不少企業希望搭建內部資訊交流平台，加快數碼化建設。」他透露，通常客戶對「上雲」有三點需求：降低成本、增加效率及創新。「每每踏入危機週期，這三個需求將依次出現。」

新冠肺炎疫情下，教育行業亦受影響，線上教學方式漸普遍，但要讓網上教學連線高速及穩定，就需要用到可靠的雲端服務。（法新社圖片）

零售業無疑是最受疫情影響的行業之一。劉指出，疫情爆發後，零售業面對市場巨大變化及震盪。「它們積極開拓網上銷售平台，用雲端科技開拓客源，實現精準行銷，尋找客戶偏好、分析客戶消費習慣及提升客戶忠誠度，以捕捉突如其來的強勁需求，減少疫情帶來的影響。」他補充，宏觀角度而言，防疫封閉和居家辦公亦加速數碼化轉型，有助電子商務、社交媒體、遠程醫療、線上娛樂、線上教育等領域轉型。

疫情下網站流量飆升

疫情下，教育行業亦受牽連。網上教育平台EVI Services Limited行政總裁聶啟恩表示，疫情期間，教育行業最大的目標，同時也是挑戰，便是要做到「停課不停學」。「我們的線上教育服務平台也面對同樣挑戰，需利用雲端技術，提高網上學習效率，同時減輕教師的工作負擔，如果沒有在網絡及運算上的支援，未必能夠帶來『學生為本』的網上學習體驗。」

阿里雲智慧國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理劉彬星表示，近來不少客戶，尤其零售服務業，均加快線下向線上轉型，疫情下不少客戶加快「上雲」。（受訪者提供圖片）

聶啟恩表示，疫情初期就希望在盡量不改變原有資訊科技架構情況下，加快網上考試和教務系統的準備，解決考試期間流量高峰問題，為不同地域學生提供高速、穩定的網上學習及應考體驗，最後選用阿里雲服務。

今年2、3月期間網站流量升得很快，較平常增加多達6倍，估計往後老師及家長開始適應線上線下並行模式，未來仍有很大流量需求。

聶啟恩亦指出，為了讓服務遍及香港以外地方，便透過阿里雲，將源站內容分發至最接近使用者的節點，提高使用者訪問回應速度和成功率，解決因為地域分佈、頻寬、伺服器性能等所帶來的訪問延遲問題。「讓EVI的服務能夠覆蓋中國內地、馬來西亞，以及香港、澳門等不同地域，有別於以往要逐一在服務區域租用數據中心及購買伺服器的做法。」

其次，聶啟恩亦表示，在學校資訊流量高峰如收生季節期間，亦能透過雲端運算能力提供高速、穩定的數據處理工作，彈性處理不同情況。他補充，以往若面臨突發情況，需派人手前往外地維修及維護伺服器，成本及時間都是問題。「轉用阿里雲後，伺服器的營運成本較以往減低約20%至30%，可縮短我們為客戶解決系統問題所需時間，讓學校能在短時間內由線下轉向線上教學。」

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記者：李彥煒

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