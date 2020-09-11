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【日本疫情】東京新宿地標 LABI新宿東口館宣布結業

環球政經 17:18 2020/09/11

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港人每逢到東京旅遊時乘搭JR山手線列車時，當看見一幢以LABI為標記的高樓大廈時，象徵其已抵達購物熱點新宿。然而疫情導致日本旅客人數大減，LABI新宿東口館這間新宿地標商店也未能逃過結業命運。日本大型電器連鎖店LABI繼早前關閉旗下的秋葉原電腦館後，亦決定於10月4日關閉旗下新宿東口館。

【東京疫情】秋葉原兩大景點商店 本月底同日相繼結業  詳情請看【下一頁

【日本疫情】神户旅遊點 三宮東急HANDS年底結業  詳情請看【下一頁

LABI新宿東口館位於繁忙的新宿中心街道，早在2010年開幕，樓高9層。而外牆上的大型顯示廣告螢幕YUNIKA VISION是該區的著名地標之一，雖然LABI店將結業，這廣告螢幕仍會繼續運作。

疫情打擊日本零售市道，導致不少名商店結業。除了新宿及秋葉原LABI店，位於神戶的三宮東急HANDS亦宣布結業。而在大阪，旅遊熱點通天閣商店街內一家百年的河豚老店亦因生意淡薄而將在9月15日結業，其牆身上巨型河豚招牌曾是熱門打卡點，近日亦被拆除。待未來疫情完結港人「返鄉」時，或許已面目全非。

 

 

撰文 : 李尚毅, 趙家盈

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