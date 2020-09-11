18歲女大專生自稱「在港特務」 共騙取240萬港元

相信大家都曾經試過收到不知名電話，有些可能只是惡作劇，但部分不知名電話有可能是騙局。上月警方(8月)分別接獲兩名長者報案，指懷疑遇上電話騙案，，騙徒假冒內地執法部門，騙取其銀行戶口積蓄。

【提防騙案】5個手機App冒充AIA 保監局籲市民提高警覺（附冒充App名單）【下一頁】

經調查後，警方鎖定一名18歲女大專生，並於昨晨(10日)約8時展開拘捕行動，於葵涌石蔭東邨一單位拘捕嫌疑人一名18歲女大專生。初步相信有最少四名受害人，涉款240萬港元。

【愛情騙子】由投資騙案到以「鑽戒」求婚 70歲女人慘被騙走590萬元【下一頁】

其中兩名受害人為兩位長者，分別為77及84歲，報稱自己分別在8月15及17日，在其觀塘及銅鑼灣寓所內接獲電話，對方稱自己為內地公安，並指受害人涉及一宗刑事罪行，着他們與一名「在港特務」接洽。其後該女大専生帶受害人前往寓所附近的銀行，分別着受害人開設網上銀行，將款項存入後交出密碼，又或直接從櫃枱提取現金，並將現金交出。



18歲女大專生女子在供詞提到有兩名未報案受害人，警方正聯繫銀行證實受害人身份，並盡早退還款項，初步調差顯示另外兩名受害人於將軍澳及秀茂坪區。案中3女1男(60-87歲)受害人分別損失約12萬至150萬港元不等，部份詐騙所得款項已被存入被捕女子的個人銀行戶口。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯:翁嘉陽

