【居屋致富】上水居屋有價有市　回報竟然不比市區樓差

新一期居屋於9月15日接受申請，其中粉嶺山麗苑最不受歡迎，皆因位置偏遠，而且缺乏生活配套，惟勝在平價搭夠。值得留意的是，雖然新界居屋隔涉，惟樓價升幅同樣驚人，令不少人成功致富。

【居屋2020】啟翔苑近港鐵站 山麗苑擁山景 四大屋苑周邊配套一覽【下一頁】

利嘉閣黃靜顏說，上水居屋旭埔苑G座中層8室，實用面積546平方呎，日前以322萬元（綠表價）易手，實用呎價約5,897元。據悉，原業主於1982年12月，以13.23萬元購入上址，持貨約38年，現帳面賺308.77萬元，物業升值約23倍。

假設承造九成按揭，分三十年還，息率2.5厘計，上址每月供款約11,451元，壓力測試的收息要求則約每月27,425元。

中原地產陳夑佳說，上水居屋翠麗花園4座中層A室，實用面積484平方呎，兩房間隔，剛以435萬元易手（自由市場價），實用呎價8,988元。陳夑佳說，原業主於1998年以79萬元購入上址，持貨22年，現帳面賺356萬元，物業升值4.5倍。

假設承造九成按揭，分三十年還，息率2.5厘計，上址每月供款約15,469元，壓力測試的收息要求則約每月37,049元。

值得留意的是，雖然上述兩個居屋位於上水，看似隔涉，但交通明顯比新一期居屋粉嶺山麗苑方便，始終鄰近港鐵上水站，尤其是旭埔苑，因此向來不乏捧場客。不過，粉嶺山麗苑交通則差得多，事實上，運輸署建議增設或延伸多條巴士線至市區，估計隨着人口增加，區內交通配套將會改善。

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