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【父幹力量】慈父斥475萬購樓仔兩房助愛兒上車 代理：平絕佐敦

股樓投資 16:58 2020/09/11

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本港經歷去年的社會運動，再遇上持續逾8個月的新冠肺炎，但樓市卻猶如有「不跌降」，樓價由年初至今未有明顯調整，最主要的原因，是市場對住宅的剛性需求甚強，而「父幹」是本港樓市其中一個重要動力。

【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業，了解按【下一頁

最近一名慈父為助兒子上車，購入佐敦單幢物業富麗閣，美聯物業區域聯席董事彭文浩表示，近日一名廿四孝父親透過該行購入佐敦富麗閣低層E室，實用面積255平方呎，屬2房間隔，成交價475萬元，折合實用呎價約18,627元。彭文浩指，該名父親「睇中」上述單位的原因，是由於物業地理位置方便，步行4分鐘即可到港鐵佐敦站，往來各區便捷，而且價錢合預算，吸引慈父出資助子女上車。據了解，原業主於2012年6月斥資273萬元購得，是次轉手帳面獲利202萬元，升值約74%。

佐敦有不少舊式單幢物業，兩房單位入場費最平低至500萬元起

【價細筍盤】仲有「2字頭」私樓?元朗迷你戶268萬沽出 單位面積同車位差唔多，，了解按【下一頁

彭文浩說，樓齡約35年的富麗閣單位，可算是平絕佐敦，「要在油麻地及佐敦等九龍市區一帶找到500萬元以下的兩房單位並不容易，上述慈父見單位樓價合理，就拍板購入單位予其兒子自住，由父親支付首期，再由兒子自己供樓。」現時富麗閣約有3至4個放盤，實用面積255平方呎的單位，叫價約500萬元起。
 

【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價，了解按【下一頁

 

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記者：陳詠妍

佐敦 油麻地 樓價 放盤 新冠肺炎疫情

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