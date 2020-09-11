【美團股價】美團點評建議改名「美團」 稱有助建立統一品牌形象

▲ 美團點評建議公司名稱簡化為「美團」。圖為美團創辦人、CEO王興。

美團點評 （03690） 今日發公告，將於9月29日在北京舉行股東大別大會，其中一項決議案包括將公司英文名稱由「Meituan Dianping」簡化為「Meituan」，並採納中文名稱「美團」取代現有的「美團點評」。

美團表示，公司名稱的簡化將有助於對外建立公司統一的品牌形象，增強用戶、商戶等對公司多業務能力的認知，從而推動公司在聚焦「food+platform」戰略的同時繼續探索新業態，為生態體系中所有參與者以及社會創造更長遠的價值。

美團將在9月29日舉行股東特別大會，董事會認為，建議簡化公司名稱符合公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成相關決議案。

美團今日收報242.8元，升4.2%，成交45億元。

美團及大眾點評於2015年10月宣布，合併成立新公司，新公司實行聯席CEO制度，美團創辦人王興和大眾點評CEO張濤聯席擔任聯席CEO和聯席董事長。不過，僅1個月後，張濤即表示退任聯席CEO，大眾點評原高層近年也已逐漸淡出美團點評。

2019年，市場曾經有消息指「大眾點評」將因業務整合而消失，美團當時曾回應「大眾點評會一直是個獨立App，不存在合併進美團App的可能性。」

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編輯：陳健婷