【修訂換身份證時間】入境處延長1957年至1976年出生人士　身份證換領時間（內附時間表）

入境處於昨日（11日）公布，智能身份證換領中心早前因疫情而暫停服務，保安局局長已發出修訂命令，就1957年至1963年及1970年至1976年出生的香港居民的換證時間表，以及第六屆區議會議員的換證安排作出以下修訂：

符合申請資格人士 經修訂的申請限期 於1957年至1959 年出生的現有身份證持有人 2019年11月16日至2020年9月16日 於1960年或1961年出生的現有身份證持有人，以及第6屆區議會議員 2020年2月18日至9月16日 於1962年或1963年出生的現有身份證持有人 2020年7月28日至2021年1月30日 於1970年至1972年出生的現有身份證持有人 2020年11月2日至2021年4月30日 於1973年至1976年出生的現有身份證持有人 原先公布的申請限期已不適用，相關換證時間表會再作公布。

是次新證申請期限為9月26日至明年2021年4月30日不等，相關人事可按自己的出生年份於上述列表提供的時間預約換證，相關的修訂命令將於10月14日提交立法會進行先訂立後審議的程序。未預約的人士應先登入網站、使用入境處流動應用程式或致電24小時電話預約服務熱線21211234，預約辦理換證手續。申請人亦可於網上或流動應用程式預約時預先填寫表格，以減少輪候時間。

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入境處發言人表示，各換證中心已於8月14日逐步恢復服務。發言人指，由於早前換證中心暫停服務影響，相關年齡組別的市民或未能按照早前公布的換證時間表申領新身份證，因此政府決定修訂換證時間表，以確保換證計劃繼續進行。「考慮到換證服務將來仍有機會受疫情反覆影響，修訂令刪除早前訂立1973至1976年間出生的身份證持有人的換證時間表，以避免多次變更換證時間表令公眾混淆。當疫情漸趨穩定，保安局局長會再訂立相關出生年份的換證時間表。」

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責任編輯：黎淑雯