【英國脫歐】歐盟會晤英大臣 要求9月底前修改《內部市場法案》

英國脫歐過渡期即將屆滿。首相約翰遜推出《內部市場法案》，惹來歐盟指責英政府違反國際法。歐盟要求英國在9月底前修改法案，但英方明確表明不會修改，令英國脫歐再添變數。

【英國脫歐】約翰遜定下月中為脫歐談判死綫 無懼無協議脫歐【下一頁】

歐盟委員會副主席塞夫科维奇(Maros Sefcovic)，日前前往倫敦會見英國內閣辦公室國務大臣高文浩（Michael Gove）。會面後塞夫科维奇表示，已籲英方在9月底前修改法案內容，並指北愛爾蘭議題是脫歐協議的重要部分，為的是保護愛爾蘭島的和平與穩定。這是歐盟和英國長期、詳細和艱難談判的結果，若英國政府堅持通過違反脫歐協議法案，不僅違反國際法，還嚴重影響歐盟對英方的信任，把未來關係談判置於險地。

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高文浩表示，英國議會享有主權，有權通過違反英國國際條約的法律。他又重申英國並非要違背跟歐盟簽署的協議，但為了英國主權，同時確保執行方式是尊重北愛屬於英國和英國關稅區的一部分，北愛爾蘭的貨物將要不受限制運到英國內部市場，故此英方不會撤回法案。

英國推行《內部市場法案》，被指違背一月與歐盟簽訂的《北愛爾蘭議定書》當中，關於避免北愛邊境出現「硬邊界」的情況，英國不履行協議，亦有違國際法。法案通過後，英方將授權官員在脫歐過渡期屆滿後，修改或制定北愛爾蘭與英國其他地區之間的出入口程序規定，並有權補貼境內人士或企業。《內部市場法案》將於下周一在國會進行二讀。

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