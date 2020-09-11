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【限聚令放寬】家庭遊樂及遊戲機中心重開　業者：人流冷清

商業 16:53 2020/09/11

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政府逐步放寬社交距離措施，被勒令停業近兩個月的遊戲機中心及家庭遊樂中心今日終於重開。然而，有業者指出重開後首日人流較冷清，估計至少需一個月後生意才會逐漸回復。

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經營8間小型家庭娛樂中心的劉先生表示，今日人流量不足正常水平1成，但屬意料之內，「即使有客人入場可能亦只是行逛，未必會兌換金幣」。由於疫情反覆，他相信家長或會減少帶小朋友到遊樂場所，故預期短期內人流不會貿然暢旺，至少需一個月後生意才會逐漸回復。

雖然現階段客流量不理想，他坦言「有得開好過無開，起碼好過零收入」。同時，其店會縮短營業時間至晚上8時，削減營運開支。

暫不會考慮靠推優惠吸客

遊戲機中心方面早上人流量亦一般。持牌遊戲機中心商會秘書羅小姐表示，大部份遊戲機中心今日已重開，運作暢順，料晚上人流量將比早上略增。由於現時仍限制每種設施或每個小組不能多於4人，她直言「不可以心急一下子會好生意」，預期仍需一段時間才能恢復。

問及業界會否推優惠吸客，她指，外圍經濟環境仍然疲弱，加上遊戲機是非必要消費項目，即使推優惠亦未能一下子刺激生意，故業者短期內不會考慮此方案。

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記者：蘇穎琪

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