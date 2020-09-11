【二手樓價】中原：樓價止跌回穩　中秋前後樓市重拾升軌 

第三波疫情爆發以來，部分業主看淡後市，不惜劈價賣樓，吸引不少上車客趁機買筍盤。不過，隨着本地疫情好轉，樓價開始回升，若想買到平盤，或要盡快出手，甚至趕於中秋前入市。

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）終止兩連跌，最新報177.85點，按周升0.24%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，下周二（9月15日）起政府恢復正常服務，亦於周五（9月11日）再度放寬防疫措施，預計經濟活動逐步正常，利好樓市發展。他預計，二手樓市持續活躍，成交明顯增多，隨着平價筍盤消耗盡後，相信樓價止跌回穩，料中秋前後樓價重拾升軌。

他進一步解釋說，自疫情反撲開始，樓價出現短暫調整，CCL由181點跌至178點水平，7周累跌2.16%。但最近3周，指數在177點至178點窄幅爭持，有尋底跡象，料樓價快將止跌回升。

除了CCL上升，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.74點，按周升0.29%。CCL（中小型單位）報178.30點，按周升0.29%。不過，CCL（大型單位）未有跟升，最新報175.57點，按周跌0.02%。

四區方面，今周三升一跌，其中新界西 CCL Mass 終止4連跌，最新報163.22點，按周升0.53%，預期該區樓價率先尋底成功。新界東 CCL Mass 同樣止跌回升，最新報189.34點，按周升1.37%。九龍 CCL Mass 升幅更是近22周最大，按周升2.03%。港島 CCL Mass 相對弱勢，最新報185.35點，按周跌2.68%。

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