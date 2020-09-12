【你財策劃師】中年擁千萬籌謀退休　6個資產配置方法（下）

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年金強調製造平穩收益

（四）Mandy亦考慮購買延期年金，但因回報不高而猶豫，這其實是錯誤的思維。因為年金產品一向並不是靠高回報取勝，主要是強調平穩及長綫收益。這樣可令其他資金可承受風險的幅度提升，所以年金的用途是製造平穩收益及協助其他資產增加期望收益。針對平穩收益的需要，Mandy應考慮持有年金和儲蓄型保單；相反期望追求較高資本增值的話，便應投資股票和基金。

多元資產組合的重要性

（五）而投資物業是以資本增值為主，應否選擇便要視乎資金大小而定。根據100法則，Mandy可考慮將用作投資資金的45%持有平穩收益組合，另外55%是資本增值組合，考慮持有股票和基金類資產。派息基金則介乎兩類組合中間，所以兩項組合亦能夠考慮。多元資產組合的派息基金偏向於資本增值組合，而以債券為本的派息基金偏向於平穩收益組合，視乎個人需要。

退休保險要慎選

（六）Mandy現時持有的180萬港元危疾保障金額適當，且能夠保障到100歲。但她亦正考慮應該將已供滿及退保價值已達到累積保費金額的保單取消，減少保障。惟這是另一種不當的想法，危疾保單的儲蓄能力一向不高，因產品設計主要以保障為本，所以當保單退保價值已達到累積保費供款金額後，正是毋須付款而能得到保障的時間，之後的保費也只是為未來儲蓄而安排，所以不應該將保單取消。

而針對醫療方面的保障，Mandy現時只有公司提供的安排，退休後便會失去，所以亦應該趁現時便做好安排，安排一份全面保障醫療計劃及能夠應付未來醫療保險保費支出的儲蓄儲備。

現時Mandy的人壽保障只有50萬港元，單是未還按揭貸款已有580萬元，萬一因意外或疾病而早逝，這筆貸款便需要由其他人承擔。惟Mandy無任何至親要照顧，因此人壽保障未必是現時考慮重點。

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