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【歐洲第二波疫情】英法西班牙嚴峻 相當香港日增2千宗

環球社會熱點 12:40 2020/10/15

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【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。數個歐洲內陸國家的新症創新高，英國、法國和意大利疫情成為最新焦點。西班牙疫情再反彈，英國和法國的確診人數多次破頂。法國和德國實施宵禁，目標是減少50%感染。

德法宵禁 意大利確診創爆疫高峰【下一頁】

法國9個城市將實施宵禁，包括巴黎、馬賽、里昂、里爾、圖盧茲。總統馬克龍稱，國內疫情令人擔憂，但強調情況並未失控。

德國總理默克爾與16名州長達成共識，感染率迅速上升的城市或地區，須實施宵禁。

意大利在周三再多7300多宗，創爆疫以來高峰。政府專家警告，到了11月，每日新增確診可能會超過1.6萬宗。

英國疫情詳見：

新增近2萬確診 大曼徹斯特勢列最高警示【下一頁】

利物浦最高警示 新《蝙蝠俠》電影卻繼續拍【下一頁】

【利物浦民眾酒吧狂歡 禁令前夕享受「最後一夜」（多圖）【下一頁】

疫情數據表
國家或地區 *單日新增確診（宗） 相當於本港每日增長#（宗） *累計確診（宗） 人口
西班牙 11,970 1,914 74.8萬 4690萬
法國 22,591 2,529 54.2萬 6700萬
英國 19,724 2,218 43.9萬 6670萬
意大利 7,732 910 31.1萬 6040萬
德國 6,063 548 28.8萬 8300萬
香港 12 -   750萬
*截至本港時間10月15日（周四）下午12時
#按與香港人口差距比例作調整
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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