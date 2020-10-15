【歐洲第二波疫情】英法西班牙嚴峻 相當香港日增2千宗

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【美國大選】美媒揭拜登兒子涉「通烏門」 fb、Twitter限制轉發
歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。數個歐洲內陸國家的新症創新高，英國、法國和意大利疫情成為最新焦點。西班牙疫情再反彈，英國和法國的確診人數多次破頂。法國和德國實施宵禁，目標是減少50%感染。
德法宵禁 意大利確診創爆疫高峰【下一頁】
法國9個城市將實施宵禁，包括巴黎、馬賽、里昂、里爾、圖盧茲。總統馬克龍稱，國內疫情令人擔憂，但強調情況並未失控。
德國總理默克爾與16名州長達成共識，感染率迅速上升的城市或地區，須實施宵禁。
意大利在周三再多7300多宗，創爆疫以來高峰。政府專家警告，到了11月，每日新增確診可能會超過1.6萬宗。
英國疫情詳見：
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|疫情數據表
|國家或地區
|*單日新增確診（宗）
|相當於本港每日增長#（宗）
|*累計確診（宗）
|人口
|西班牙
|11,970
|1,914
|74.8萬
|4690萬
|法國
|22,591
|2,529
|54.2萬
|6700萬
|英國
|19,724
|2,218
|43.9萬
|6670萬
|意大利
|7,732
|910
|31.1萬
|6040萬
|德國
|6,063
|548
|28.8萬
|8300萬
|香港
|12
|-
|750萬
|*截至本港時間10月15日（周四）下午12時
#按與香港人口差距比例作調整
|資料來源：各政府與相關機構資料庫