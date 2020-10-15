【歐洲第二波疫情】英法西班牙嚴峻 相當香港日增2千宗

▲ 【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。數個歐洲內陸國家的新症創新高，英國、法國和意大利疫情成為最新焦點。西班牙疫情再反彈，英國和法國的確診人數多次破頂。法國和德國實施宵禁，目標是減少50%感染。

德法宵禁 意大利確診創爆疫高峰【下一頁】

法國9個城市將實施宵禁，包括巴黎、馬賽、里昂、里爾、圖盧茲。總統馬克龍稱，國內疫情令人擔憂，但強調情況並未失控。

德國總理默克爾與16名州長達成共識，感染率迅速上升的城市或地區，須實施宵禁。

意大利在周三再多7300多宗，創爆疫以來高峰。政府專家警告，到了11月，每日新增確診可能會超過1.6萬宗。

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