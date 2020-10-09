【歐洲第二波疫情】英法確診屢創新高 相當香港日增2千宗

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密歇根州州長嚴密防疫引不滿 特朗普言論被指煽動仇恨
歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。數個歐洲內陸國家的新症創新高，有媒體歸咎於檢測量增加。英國、法國和西班牙疫情成為焦點，新加入的有德國和奧地利。西班牙的新症已大幅回落，但法國仍未見好轉，近日更頻頻創新高；而英國的情況同樣十分嚴峻，單日再多超過1.7萬人染疫。
全球新症破頂 德法西班牙奧地利嚴峻【下一頁】
德國新增的病例明顯少於歐洲其他國家，而且死亡率遠低於歐洲其他國家，防疫工作獲外界讚賞。但衛生官員稱，非常關注疫情反彈，指疫情是「對社會的測試」。
奧地利年初時，採取了嚴格的防疫措施，成功擺脫疫症一段時間，但近日確診反彈。當地已實施口罩令數周，但似乎未見有用，周四確診亦創新高，一日內多了超過1200人染疫。
英國疫情詳見：
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|疫情數據表
|國家或地區
|*單日新增確診（宗）
|相當於本港每日增長#（宗）
|*累計確診（宗）
|人口
|西班牙
|5,845
|935
|74.8萬
|4690萬
|法國
|18,129
|2,029
|54.2萬
|6700萬
|英國
|17,540
|1,972
|43.9萬
|6670萬
|意大利
|4,458
|554
|31.1萬
|6040萬
|德國
|4,401
|398
|28.8萬
|8300萬
|香港
|8
|-
|750萬
|*截至本港時間10月9日（周五）下午2時
#按與香港人口差距比例作調整
|資料來源：各政府與相關機構資料庫
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