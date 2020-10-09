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【歐洲第二波疫情】英法確診屢創新高 相當香港日增2千宗

環球社會熱點 14:25 2020/10/09

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【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。數個歐洲內陸國家的新症創新高，有媒體歸咎於檢測量增加。英國、法國和西班牙疫情成為焦點，新加入的有德國和奧地利。西班牙的新症已大幅回落，但法國仍未見好轉，近日更頻頻創新高；而英國的情況同樣十分嚴峻，單日再多超過1.7萬人染疫。

全球新症破頂 德法西班牙奧地利嚴峻【下一頁】

德國新增的病例明顯少於歐洲其他國家，而且死亡率遠低於歐洲其他國家，防疫工作獲外界讚賞。但衛生官員稱，非常關注疫情反彈，指疫情是「對社會的測試」。

奧地利年初時，採取了嚴格的防疫措施，成功擺脫疫症一段時間，但近日確診反彈。當地已實施口罩令數周，但似乎未見有用，周四確診亦創新高，一日內多了超過1200人染疫。

英國疫情詳見：

英國封城累鐵路載客暴跌 19世紀工業革命以來最慘淡【下一頁】

英格蘭下周再收緊防疫 聚焦利物浦曼徹斯特【下一頁】

疫情數據表
國家或地區 *單日新增確診（宗） 相當於本港每日增長#（宗） *累計確診（宗） 人口
西班牙 5,845 935 74.8萬 4690萬
法國 18,129 2,029 54.2萬 6700萬
英國 17,540 1,972 43.9萬 6670萬
意大利 4,458 554 31.1萬 6040萬
德國 4,401 398 28.8萬 8300萬
香港 8 -   750萬
*截至本港時間10月9日（周五）下午2時
#按與香港人口差距比例作調整
資料來源：各政府與相關機構資料庫

比利時收緊限聚令 巴黎確診佔據40% ICU病床【下一頁】

歐洲疫情嚴峻 僅4國低於警報門檻【下一頁】

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密歇根州州長嚴密防疫引不滿 特朗普言論被指煽動仇恨

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