【歐洲第二波疫情】英法疫情嚴峻 相當香港日增3千宗

▲ 【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。英國及法國成為疫情成為最新焦點，兩國單日錄得超過2.6萬宗新冠肺炎病例，即相等於香港錄得約3千宗確診。

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西班牙的累計確診病例已達約100萬宗，為首個確診病例達百萬宗的西歐國家。西班牙於過去一周增加近5萬宗病例，每日確診病例增長速度驚人。首都馬德里佔全國超過三分之一的確診及死亡病例，情況十分嚴峻。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）於本月9日宣布，首都馬德里地區進入為期15日的緊急狀態。隨著確診數字上升，西班牙中央政府考慮實施全國宵禁，但與馬德里自治區政府出現分歧。

歐洲疫情最新發展：

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英國及法國單日新增確診均達2.6萬宗。德國單日新增確診人數亦首度突破1萬，統領防疫工作的衛生部長施潘（Jens Spahn）亦確診。

世衛組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）早前警告，歐洲如無法維持嚴格防疫措施，每日的疫情死亡人數，將於明年1月增至首波疫情的5倍。

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