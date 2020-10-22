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【歐洲第二波疫情】英法疫情嚴峻 相當香港日增3千宗

環球社會熱點 15:07 2020/10/22

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【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。英國及法國成為疫情成為最新焦點，兩國單日錄得超過2.6萬宗新冠肺炎病例，即相等於香港錄得約3千宗確診。

歐洲人群起注射流感疫苗 反應太踴躍致供應短缺 【下一頁】

德國失守新增確診首破萬 衛生部長也中招 【下一頁】

西班牙的累計確診病例已達約100萬宗，為首個確診病例達百萬宗的西歐國家。西班牙於過去一周增加近5萬宗病例，每日確診病例增長速度驚人。首都馬德里佔全國超過三分之一的確診及死亡病例，情況十分嚴峻。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）於本月9日宣布，首都馬德里地區進入為期15日的緊急狀態。隨著確診數字上升，西班牙中央政府考慮實施全國宵禁，但與馬德里自治區政府出現分歧。

歐洲疫情最新發展：

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英國及法國單日新增確診均達2.6萬宗。德國單日新增確診人數亦首度突破1萬，統領防疫工作的衛生部長施潘（Jens Spahn）亦確診。

世衛組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）早前警告，歐洲如無法維持嚴格防疫措施，每日的疫情死亡人數，將於明年1月增至首波疫情的5倍。

英國疫情詳見：

英國大曼徹斯特周五升至最高警示 禁酒吧營業【下一頁】

英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶【下一頁】

疫情數據表
國家或地區 *單日新增確診（宗） 相當於本港每日增長#（宗） *累計確診（宗） 人口
西班牙 16,973 2,714 104.6萬 4690萬
法國 26,676 2,986 95.7萬 6700萬
英國 26,688 3,001 78.9萬 6670萬
意大利 15,199 1,887 44.9萬 6040萬
德國 10,457 944 39.1萬 8300萬
香港 10 -   750萬
*截至本港時間10月22日（周四）下午3時
#按與香港人口差距比例作調整
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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