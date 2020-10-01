  • 28°C
香港時間 : 20201001日 (四) 15:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲第二波疫情】英國法國西班牙嚴峻 相當於本港日增千宗

環球社會熱點 13:36 2020/10/01

分享：

【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。其中，英國、法國和西班牙疫情成為焦點，法國和西班牙增逾1.1萬宗新冠肺炎病例，相當於本港每日逾4超過1400宗。3國政府都有意收緊或延長防疫措施，但遭民間反對。

英格蘭東北部疫情嚴重，政府決定收緊限聚令，限制民眾不能與其他家庭在室內聚會，違者最高可被罰款6,400英鎊（約63,616港元）。

英格蘭東北部頒更嚴格限聚令 違者可罰逾6萬 【下一頁】

英國疫情持續，截至本港時間1日下午，當地單日新增確診7,108宗，相當於本港每日增長近800宗，增長幅度相當驚人。

英國廣播公司（BBC）報道指，英國累計約40間大學出現確診個案。對於早前有報道指，英國大學生或需留校隔離至聖誕，首相約翰遜發言人指，大學生可在聖誕假期回家。

英國32間大學爆疫 大學生或需留校隔離至聖誕【下一頁】

疫情數據表
國家或地區 *單日新增確診（宗） 相當於本港每日增長#（宗） *累計確診（宗） 人口
西班牙 11,016 1,762 74.8萬 4690萬
法國 12,845 1,438 54.2萬 6700萬
英國 7,108 799 43.9萬 6670萬
意大利 1,851 230 31.1萬 6040萬
德國 2,445 119 28.8萬 8300萬
香港 12 -   750萬
*截至本港時間10月1日（周四）下午1時
#按與香港人口差距比例作調整
資料來源：各政府與相關機構資料庫

日本研發新血液測試 預測患者重症風險【下一頁】

研究指新冠病毒持續變異 疫苗要每年更新【下一頁】

責任編輯：林建忠

相關文章

【新西蘭疫情】近距離與支持者自拍捱轟 阿德恩認錯
2020/09/22
【新西蘭疫情】近距離與支持者自拍捱轟 阿德恩認錯
【新冠疫情】美CDC急撤新指引 收回新冠病毒可空氣傳播論
2020/09/22
【新冠疫情】美CDC急撤新指引 收回新冠病毒可空氣傳播論
【新冠疫苗】156國參與公平分配計劃 3%人優先接種
2020/09/22
【新冠疫苗】156國參與公平分配計劃 3%人優先接種
【英國疫情】食肆強制晚上10時關門 酒吧叫苦「10點最多客」
2020/09/22
【英國疫情】食肆強制晚上10時關門 酒吧叫苦「10點最多客」
【美國疫情】特朗普自稱抗疫表現「A+」 惟死亡人數逼近20萬
2020/09/22
【美國疫情】特朗普自稱抗疫表現「A+」 惟死亡人數逼近20萬
疫情 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情 德國 法國 意大利 歐洲 英國 西班牙

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月01日 時間15:00）

下一篇文章

【新冠疫苗】英國：中俄散播疫苗假消息 破壞西方團結
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月01日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月01日 時間14:00）
【BNO移民】英國12.5萬零售職位化為烏有 研究料情況恐惡化
【BNO移民】英國12.5萬零售職位化為烏有 研究料情況恐惡化
【美國大選】CNN民調：6成人認為拜登首場總統辯論勝特朗普
【美國大選】CNN民調：6成人認為拜登首場總統辯論勝特朗普
【美國大選】特朗普：避稅計劃展現我才智 蠢人才守法
【美國大選】特朗普：避稅計劃展現我才智 蠢人才守法
【美國大選】首場總統辯論結束 拜登稱尊重選舉結果 特朗普拒作承諾
【美國大選】首場總統辯論結束 拜登稱尊重選舉結果 特朗普拒作承諾
【美國大選】首場總統辯論有咩精彩言論？拜登特朗普唇槍舌劍
【美國大選】首場總統辯論有咩精彩言論？拜登特朗普唇槍舌劍