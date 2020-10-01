【歐洲第二波疫情】英國法國西班牙嚴峻 相當於本港日增千宗

▲ 【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。其中，英國、法國和西班牙疫情成為焦點，法國和西班牙增逾1.1萬宗新冠肺炎病例，相當於本港每日逾4超過1400宗。3國政府都有意收緊或延長防疫措施，但遭民間反對。

英格蘭東北部疫情嚴重，政府決定收緊限聚令，限制民眾不能與其他家庭在室內聚會，違者最高可被罰款6,400英鎊（約63,616港元）。

英格蘭東北部頒更嚴格限聚令 違者可罰逾6萬 【下一頁】

英國疫情持續，截至本港時間1日下午，當地單日新增確診7,108宗，相當於本港每日增長近800宗，增長幅度相當驚人。

英國廣播公司（BBC）報道指，英國累計約40間大學出現確診個案。對於早前有報道指，英國大學生或需留校隔離至聖誕，首相約翰遜發言人指，大學生可在聖誕假期回家。

英國32間大學爆疫 大學生或需留校隔離至聖誕【下一頁】

疫情數據表 國家或地區 *單日新增確診（宗） 相當於本港每日增長#（宗） *累計確診（宗） 人口 西班牙 11,016 1,762 74.8萬 4690萬 法國 12,845 1,438 54.2萬 6700萬 英國 7,108 799 43.9萬 6670萬 意大利 1,851 230 31.1萬 6040萬 德國 2,445 119 28.8萬 8300萬 香港 12 - 750萬 *截至本港時間10月1日（周四）下午1時

#按與香港人口差距比例作調整 資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：林建忠