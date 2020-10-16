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【歐洲第二波疫情】法國疫情嚴峻 相當香港日增3400宗

環球社會熱點 14:00 2020/10/16

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【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。多個歐洲國家的新症創新高，法國疫情成為最新焦點。法國錄得自疫情爆發以來的單日最高確診人數，將實施宵禁希望減少50%感染。

世衛料歐洲每日死亡數字 明年增至首波疫情5倍 【下一頁】

德法宵禁 意大利確診創爆疫高峰【下一頁】

法國9個城市將實施宵禁，包括巴黎、馬賽、里昂、里爾、圖盧茲。上述城市的居民由周六（17日）起，在每晚9時至清晨6時，如無合理原因將不得離家，措施將維持最少四周。法國總統馬克龍稱，政府的目標是將每日新增確診數字，減少到3,000宗的水平。

另外，德國總理默克爾與16名州長達成共識，感染率迅速上升的城市或地區，須實施宵禁。

德國、意大利、波蘭、荷蘭、捷克、克羅地亞及斯洛伐克，於周四均創下單日確診新高。世衛組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）指出，歐洲在10天内急增100萬宗病例，警告歐洲如無法維持嚴格防疫措施，每日的疫情死亡人數，將於明年1月增至首波疫情的5倍。

英國疫情詳見：

新增近2萬確診 大曼徹斯特勢列最高警示【下一頁】

利物浦最高警示 新《蝙蝠俠》電影卻繼續拍【下一頁】

【利物浦民眾酒吧狂歡 禁令前夕享受「最後一夜」（多圖）【下一頁】

疫情數據表
國家或地區 *單日新增確診（宗） 相當於本港每日增長#（宗） *累計確診（宗） 人口
西班牙 13,318 2,130 97.2萬 4690萬
法國 30,621 3,428 80.9萬 6700萬
英國 18,980 2,134 67.3萬 6670萬
意大利 8,804 1,093 38.1萬 6040萬
德國 7,074 639 34.8萬 8300萬
香港 7 -   750萬
*截至本港時間10月16日（周五）下午2時
#按與香港人口差距比例作調整
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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