【歐洲第二波疫情】法國疫情嚴峻 相當香港日增3400宗

▲ 【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。多個歐洲國家的新症創新高，法國疫情成為最新焦點。法國錄得自疫情爆發以來的單日最高確診人數，將實施宵禁希望減少50%感染。

世衛料歐洲每日死亡數字 明年增至首波疫情5倍 【下一頁】

德法宵禁 意大利確診創爆疫高峰【下一頁】

法國9個城市將實施宵禁，包括巴黎、馬賽、里昂、里爾、圖盧茲。上述城市的居民由周六（17日）起，在每晚9時至清晨6時，如無合理原因將不得離家，措施將維持最少四周。法國總統馬克龍稱，政府的目標是將每日新增確診數字，減少到3,000宗的水平。

另外，德國總理默克爾與16名州長達成共識，感染率迅速上升的城市或地區，須實施宵禁。

德國、意大利、波蘭、荷蘭、捷克、克羅地亞及斯洛伐克，於周四均創下單日確診新高。世衛組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）指出，歐洲在10天内急增100萬宗病例，警告歐洲如無法維持嚴格防疫措施，每日的疫情死亡人數，將於明年1月增至首波疫情的5倍。

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