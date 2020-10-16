【歐洲第二波疫情】法國疫情嚴峻 相當香港日增3400宗

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【美國大選】曾禁轉發拜登醜聞 Twitter跪低改守則
歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。多個歐洲國家的新症創新高，法國疫情成為最新焦點。法國錄得自疫情爆發以來的單日最高確診人數，將實施宵禁希望減少50%感染。
世衛料歐洲每日死亡數字 明年增至首波疫情5倍 【下一頁】
德法宵禁 意大利確診創爆疫高峰【下一頁】
法國9個城市將實施宵禁，包括巴黎、馬賽、里昂、里爾、圖盧茲。上述城市的居民由周六（17日）起，在每晚9時至清晨6時，如無合理原因將不得離家，措施將維持最少四周。法國總統馬克龍稱，政府的目標是將每日新增確診數字，減少到3,000宗的水平。
另外，德國總理默克爾與16名州長達成共識，感染率迅速上升的城市或地區，須實施宵禁。
德國、意大利、波蘭、荷蘭、捷克、克羅地亞及斯洛伐克，於周四均創下單日確診新高。世衛組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）指出，歐洲在10天内急增100萬宗病例，警告歐洲如無法維持嚴格防疫措施，每日的疫情死亡人數，將於明年1月增至首波疫情的5倍。
英國疫情詳見：
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|疫情數據表
|國家或地區
|*單日新增確診（宗）
|相當於本港每日增長#（宗）
|*累計確診（宗）
|人口
|西班牙
|13,318
|2,130
|97.2萬
|4690萬
|法國
|30,621
|3,428
|80.9萬
|6700萬
|英國
|18,980
|2,134
|67.3萬
|6670萬
|意大利
|8,804
|1,093
|38.1萬
|6040萬
|德國
|7,074
|639
|34.8萬
|8300萬
|香港
|7
|-
|750萬
|*截至本港時間10月16日（周五）下午2時
#按與香港人口差距比例作調整
|資料來源：各政府與相關機構資料庫