【歐洲第二波疫情】法國疫情嚴峻 相當香港日增逾3千宗

▲ 【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。多個歐洲國家的新症創新高，意大利確診創新高，成為疫情成為最新焦點，但法國情況依然嚴峻。法國單日錄得近3萬宗確診個案，即相等於香港錄得逾3千宗確診。

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法國已實施宵禁，包括巴黎、馬賽、里昂、里爾、圖盧茲。上述城市的居民由上周六（17日）起，在每晚9時至清晨6時，如無合理原因將不得離家，措施將維持最少四周。法國總統馬克龍稱，政府的目標是將每日新增確診數字，減少到3,000宗的水平。

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另外，德國總理默克爾與16名州長達成共識，感染率迅速上升的城市或地區，須實施宵禁。

世衛組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）早前指出，歐洲在10天内急增100萬宗病例，警告歐洲如無法維持嚴格防疫措施，每日的疫情死亡人數，將於明年1月增至首波疫情的5倍。

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