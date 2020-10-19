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【歐洲第二波疫情】法國疫情嚴峻 相當香港日增逾3千宗

環球社會熱點 13:47 2020/10/19

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【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。多個歐洲國家的新症創新高，意大利確診創新高，成為疫情成為最新焦點，但法國情況依然嚴峻。法國單日錄得近3萬宗確診個案，即相等於香港錄得逾3千宗確診。

德國人再搶購廁紙 官員斥不合邏輯（多圖） 【下一頁】

荷蘭王室出遊挨轟 飛希臘度假一日折返 【下一頁】

法國已實施宵禁，包括巴黎、馬賽、里昂、里爾、圖盧茲。上述城市的居民由上周六（17日）起，在每晚9時至清晨6時，如無合理原因將不得離家，措施將維持最少四周。法國總統馬克龍稱，政府的目標是將每日新增確診數字，減少到3,000宗的水平。

歐洲疫情最新發展：

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另外，德國總理默克爾與16名州長達成共識，感染率迅速上升的城市或地區，須實施宵禁。

世衛組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）早前指出，歐洲在10天内急增100萬宗病例，警告歐洲如無法維持嚴格防疫措施，每日的疫情死亡人數，將於明年1月增至首波疫情的5倍。

英國疫情詳見：

英國威爾士料二次封城2周 運輸業質疑成效 【下一頁】

英國大曼徹斯特12醫院爆滿 市長：加資助才封城 【下一頁】

疫情數據表
國家或地區 *單日新增確診（宗） 相當於本港每日增長#（宗） *累計確診（宗） 人口
西班牙 12,169 1,946 98.2萬 4690萬
法國 29,837 3,339 89.7萬 6700萬
英國 16,982 1,909 72.2萬 6670萬
意大利 11,705 1,453 41.4萬 6040萬
德國 5,248 474 36.7萬 8300萬
香港 15 -   750萬
*截至本港時間10月19日（周一）下午1時
#按與香港人口差距比例作調整
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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