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【歐洲第二波疫情】法國疫情嚴峻 相當香港日增近3千宗

環球社會熱點 16:41 2020/10/17

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【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。多個歐洲國家的新症創新高，法國疫情成為最新焦點。法國單日錄得25,086確診個案，即相等於香港錄得近3千宗確診。

世衛料歐洲每日死亡數字 明年增至首波疫情5倍 【下一頁】

德法宵禁 意大利確診創爆疫高峰【下一頁】

法國9個城市將實施宵禁，包括巴黎、馬賽、里昂、里爾、圖盧茲。上述城市的居民由周六（17日）起，在每晚9時至清晨6時，如無合理原因將不得離家，措施將維持最少四周。法國總統馬克龍稱，政府的目標是將每日新增確診數字，減少到3,000宗的水平。

另外，德國總理默克爾與16名州長達成共識，感染率迅速上升的城市或地區，須實施宵禁。

世衛組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）早前指出，歐洲在10天内急增100萬宗病例，警告歐洲如無法維持嚴格防疫措施，每日的疫情死亡人數，將於明年1月增至首波疫情的5倍。

英國疫情詳見：

新增近2萬確診 大曼徹斯特勢列最高警示【下一頁】

利物浦最高警示 新《蝙蝠俠》電影卻繼續拍【下一頁】

【利物浦民眾酒吧狂歡 禁令前夕享受「最後一夜」（多圖）【下一頁】

疫情數據表
國家或地區 *單日新增確診（宗） 相當於本港每日增長#（宗） *累計確診（宗） 人口
西班牙 12,169 1,946 98.2萬 4690萬
法國 25,086 2,808 83.5萬 6700萬
英國 15,650 1,759 68.9萬 6670萬
意大利 10,010 1,242 39.2萬 6040萬
德國 7,976 105 35.7萬 8300萬
香港 17 -   750萬
*截至本港時間10月17日（周六）下午4時
#按與香港人口差距比例作調整
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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