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【歐洲疫情第二波】英法嚴峻 相當於本港日增千宗確診

環球社會熱點 16:07 2020/09/24

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【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。其中，法國、英國疫情成為焦點。法國新增確診過萬宗，相當於本港每日逾千宗。法國巴黎計劃收緊防疫措施，包括禁止在公眾地方舉行超過10人的聚會等，以應對法國疫情反彈。

英國大學大搞迎新活動 格拉斯哥大學逾百學生中招【下一頁】

法國疫情顯著惡化，截至本港時間24日（周四）下午，當地單日新增確診超過1.1萬宗，相當於本港每日增長1.1千宗，增長幅度相當驚人。

據英國政府數據，英國周三單日新增確診個案為6,178宗，比起周三的4,926宗大幅上升，為4月10日以來最多。

法國新增逾萬宗確診 巴黎擬頒10人限聚令【下一頁】

疫情數據表
國家或地區 *單日新增確診（宗） 相當於本港每日增長#（宗） *累計確診（宗） 人口
西班牙 11,289 1,805 68.2萬 4690萬
法國 13,072 1,463 46.8萬 6700萬
英國 6,178 695 40.4萬 6670萬
意大利 1,640 204 30.1萬 6040萬
德國 2,029 183 27.7萬 8300萬
香港 7 -   750萬
*截至本港時間24日（周四）下午4時數字
#按與香港人口差距比例作調整
資料來源：各政府與相關機構資料庫

英國酒吧晚上10時關門 北愛以外地區均實施【下一頁】

責任編輯：林建忠

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