【歐洲疫情第二波】英法嚴峻 相當於本港日增千宗確診

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【英國疫情】單日增逾6千確診 較前日多超過四分之一
歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。其中，法國、英國疫情成為焦點。法國新增確診過萬宗，相當於本港每日逾千宗。法國巴黎計劃收緊防疫措施，包括禁止在公眾地方舉行超過10人的聚會等，以應對法國疫情反彈。
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法國疫情顯著惡化，截至本港時間24日（周四）下午，當地單日新增確診超過1.1萬宗，相當於本港每日增長1.1千宗，增長幅度相當驚人。
據英國政府數據，英國周三單日新增確診個案為6,178宗，比起周三的4,926宗大幅上升，為4月10日以來最多。
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|疫情數據表
|國家或地區
|*單日新增確診（宗）
|相當於本港每日增長#（宗）
|*累計確診（宗）
|人口
|西班牙
|11,289
|1,805
|68.2萬
|4690萬
|法國
|13,072
|1,463
|46.8萬
|6700萬
|英國
|6,178
|695
|40.4萬
|6670萬
|意大利
|1,640
|204
|30.1萬
|6040萬
|德國
|2,029
|183
|27.7萬
|8300萬
|香港
|7
|-
|750萬
|*截至本港時間24日（周四）下午4時數字
#按與香港人口差距比例作調整
|資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：林建忠