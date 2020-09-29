  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (二) 15:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲疫情第二波】英法同增逾4千宗確診 相當於本港日增450宗

環球社會熱點 15:23 2020/09/29

分享：

【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。其中，英國及法國疫情成為焦點，兩國都增逾4,000宗新冠肺炎病例，相當於本港每日逾450宗。英格蘭東北部疫情嚴重，政府決定收緊限聚令，限制民眾不能與其他家庭在室內聚會，違者最高可被罰款6,400英鎊（約63,616港元）。

英格蘭東北部頒更嚴格限聚令 違者可罰逾6萬 【下一頁】

英國疫情持續，截至本港時間29日下午，當地單日新增確診4,044宗，相當於本港每日增長454宗，增長幅度相當驚人。

英國廣播公司（BBC）報道指，英國累計約40間大學出現確診個案。對於早前有報道指，英國大學生或需留校隔離至聖誕，首相約翰遜發言人指，大學生可在聖誕假期回家。

英國32間大學爆疫 大學生或需留校隔離至聖誕【下一頁】

法國單日新增確診4,070宗，相當於本港每日增長454宗。法國的確診增幅，明顯較前一日新增確診超過1.1萬宗更低，但料為周末新冠檢測數量下降所影響，疫情仍未穩步回落。

疫情數據表
國家或地區 *單日新增確診（宗） 相當於本港每日增長#（宗） *累計確診（宗） 人口
西班牙 2,425 387 74.8萬 4690萬
法國 4,070 455 54.2萬 6700萬
英國 4,044 454 43.9萬 6670萬
意大利 1,494 185 31.1萬 6040萬
德國 2,280 206 28.8萬 8300萬
香港 4 -   750萬
*截至本港時間29日（周二）下午3時數字
#按與香港人口差距比例作調整
資料來源：各政府與相關機構資料庫

日本研發新血液測試 預測患者重症風險【下一頁】

研究指新冠病毒持續變異 疫苗要每年更新【下一頁】

責任編輯：林建忠

相關文章

【新西蘭疫情】近距離與支持者自拍捱轟 阿德恩認錯
2020/09/22
【新西蘭疫情】近距離與支持者自拍捱轟 阿德恩認錯
【新冠疫情】美CDC急撤新指引 收回新冠病毒可空氣傳播論
2020/09/22
【新冠疫情】美CDC急撤新指引 收回新冠病毒可空氣傳播論
【新冠疫苗】156國參與公平分配計劃 3%人優先接種
2020/09/22
【新冠疫苗】156國參與公平分配計劃 3%人優先接種
【英國疫情】食肆強制晚上10時關門 酒吧叫苦「10點最多客」
2020/09/22
【英國疫情】食肆強制晚上10時關門 酒吧叫苦「10點最多客」
【美國疫情】特朗普自稱抗疫表現「A+」 惟死亡人數逼近20萬
2020/09/22
【美國疫情】特朗普自稱抗疫表現「A+」 惟死亡人數逼近20萬
疫情 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情 德國 法國 意大利 歐洲 英國 西班牙

下一篇文章

【美國疫情】彭斯指多州惡化 特朗普：疫情有大進展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】倫敦反封城示威 演變成警民衝突
【英國疫情】倫敦反封城示威 演變成警民衝突
【英國疫情】據報擬全面封鎖倫敦 食肆酒吧關閉2周
【英國疫情】據報擬全面封鎖倫敦 食肆酒吧關閉2周
【BNO移民】英國樓價邊區會升得最勁？各區趨勢一覽
【BNO移民】英國樓價邊區會升得最勁？各區趨勢一覽
【英國疫情】32間大學爆疫 大學生或需留校隔離至聖誕
【英國疫情】32間大學爆疫 大學生或需留校隔離至聖誕
新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間15:00）
【美國大選】紐時揭特朗普秘聞：集團蝕大錢、借女兒避稅
【美國大選】紐時揭特朗普秘聞：集團蝕大錢、借女兒避稅