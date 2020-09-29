【歐洲疫情第二波】英法同增逾4千宗確診 相當於本港日增450宗

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【美國疫情】彭斯指多州惡化 特朗普：疫情有大進展
歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。其中，英國及法國疫情成為焦點，兩國都增逾4,000宗新冠肺炎病例，相當於本港每日逾450宗。英格蘭東北部疫情嚴重，政府決定收緊限聚令，限制民眾不能與其他家庭在室內聚會，違者最高可被罰款6,400英鎊（約63,616港元）。
英格蘭東北部頒更嚴格限聚令 違者可罰逾6萬 【下一頁】
英國疫情持續，截至本港時間29日下午，當地單日新增確診4,044宗，相當於本港每日增長454宗，增長幅度相當驚人。
英國廣播公司（BBC）報道指，英國累計約40間大學出現確診個案。對於早前有報道指，英國大學生或需留校隔離至聖誕，首相約翰遜發言人指，大學生可在聖誕假期回家。
英國32間大學爆疫 大學生或需留校隔離至聖誕【下一頁】
法國單日新增確診4,070宗，相當於本港每日增長454宗。法國的確診增幅，明顯較前一日新增確診超過1.1萬宗更低，但料為周末新冠檢測數量下降所影響，疫情仍未穩步回落。
|疫情數據表
|國家或地區
|*單日新增確診（宗）
|相當於本港每日增長#（宗）
|*累計確診（宗）
|人口
|西班牙
|2,425
|387
|74.8萬
|4690萬
|法國
|4,070
|455
|54.2萬
|6700萬
|英國
|4,044
|454
|43.9萬
|6670萬
|意大利
|1,494
|185
|31.1萬
|6040萬
|德國
|2,280
|206
|28.8萬
|8300萬
|香港
|4
|-
|750萬
|*截至本港時間29日（周二）下午3時數字
#按與香港人口差距比例作調整
|資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：林建忠