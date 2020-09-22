【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 相當於本港日增500確診

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。其中，法國、英國疫情成為焦點。英國新增確診人數持續上升，英國政府將疫情警戒級別提升1級至第4級；法國新增確診增在高位回落，但仍增逾5千宗，相當於本港每日增長近600宗確診。

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據英國政府數據，英國周一單日新增確診個案為4368宗，較上日的3899宗有所增加，已回復4月高峰期水平。當於本港每日增長近500宗確診。

而在法國，法國疫情近日顯著惡化，截至本港時間22日（周二）下午1時，當地單日新增確診逾5千宗，相當於本港每日增長近600宗，增長幅度相當驚人。

疫情數據表 國家或地區 *單日新增確診（宗） 相當於本港每日增長#（宗） *累計確診（宗） 人口 西班牙 2,957 472 67.1萬 4690萬 法國 5,298 593 45.8萬 6700萬 英國 4,368 488 39.8萬 6670萬 意大利 1,350 167 29.9萬 6040萬 德國 2,074 187 27.5萬 8300萬 香港 6 - 750萬 *截至本港時間22日（周二）下午1時數字

#按與香港人口差距比例作調整 資料來源：各政府與相關機構資料庫

責任編輯：林建忠