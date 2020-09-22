【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 相當於本港日增500確診

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【東京奧運】申奧造假？國際奧委會委員之子被揭收巨款
歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。其中，法國、英國疫情成為焦點。英國新增確診人數持續上升，英國政府將疫情警戒級別提升1級至第4級；法國新增確診增在高位回落，但仍增逾5千宗，相當於本港每日增長近600宗確診。
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據英國政府數據，英國周一單日新增確診個案為4368宗，較上日的3899宗有所增加，已回復4月高峰期水平。當於本港每日增長近500宗確診。
而在法國，法國疫情近日顯著惡化，截至本港時間22日（周二）下午1時，當地單日新增確診逾5千宗，相當於本港每日增長近600宗，增長幅度相當驚人。
|疫情數據表
|國家或地區
|*單日新增確診（宗）
|相當於本港每日增長#（宗）
|*累計確診（宗）
|人口
|西班牙
|2,957
|472
|67.1萬
|4690萬
|法國
|5,298
|593
|45.8萬
|6700萬
|英國
|4,368
|488
|39.8萬
|6670萬
|意大利
|1,350
|167
|29.9萬
|6040萬
|德國
|2,074
|187
|27.5萬
|8300萬
|香港
|6
|-
|750萬
|*截至本港時間22日（周二）下午1時數字
#按與香港人口差距比例作調整
|資料來源：各政府與相關機構資料庫
責任編輯：林建忠